Türkiye'de Kripto Para Platformlarına Yönelik İlk Ceza Verildi!

Türkiye'de kripto para borsalarına yönelik ilk ceza kesildi. MASAK tarafından yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlaller nedeni ile bir kripto varlık platformuna idari para cezası kesildi. MASAK tarafından alınan karara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'de Kripto Para Hizmetine Para Cezasi Verildi

NTV'deki habere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlaller nedeniyle Binance isimli kripto para borsasına idari para cezası verildi. Kesilen ceza tutarının en üst limit olan 8 milyon TL olduğu belirtildi.

MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlaller konusunda kripto para şirketine idari para cezası kesilmesine karar verildi.

Dev kripto para borsası için verilen kararın bu alanda kesilen ilk cezai müeyyide olma özelliğini taşıdığı açıklandı.

Kripto varlık platformları, 1 Mayıs tarihinde Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. MASAK, bu kapsamında internet sitesi üzerinden kripto para borsaları ile ilgili bir rehber paylaşmıştı.

Yayımlanan rehberde, kripto varlık hizmet sağlayıcıların tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak sayılabileceği belirtilmişti.

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır. Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.

Kripto Para Güvenli mi?

Kripto paralar temelde her ne kadar güvenli olsa da normal banka kartına veya sanal karta sahip olan kişilerin de başına gelmesi muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin, bilgisayarınızdaki önemli bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilebilir ancak bu küçük ihtimallerin dışında kullanıcı tarafından bir sorun yaşanmadıkça kripto paraların güvenli olduğunu söylemek mümkündür.