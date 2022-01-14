2021'in Bir Büyük Kripto Para Vurgunu da Kuzey Kore'den Geldi

Chainalysis tarafından yayımlanan bir rapor, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geçtiğimiz yıl yüz milyonlarca dolar değerinde kripto para vurgunu yaptığını gözler önüne serdi. Hackerların en az 7 kez kripto para borsalarına siber saldırı düzenlediği açıklandı.

Kuzey Koreli Hackerlar 2021'de Kripto Para Vurgunu Yaptı

Bitcoin dahil olmak üzere çok sayıda kripto para biriminin popülerliği önemli ölçüde atarken aynı zamanda bu konudaki siber saldırıların da sayısı artmaya devam ediyor. Bir hacker grubunun geçtiğimiz yıl yüz milyonlarca dolar değerinde kripto para çaldığı gün yüzüne çıktı.

BBC'deki habere göre Blockcahin analiz şirketi Chainalysis, geçtiğimiz yıl kripto para borsalarına yönelik düzenlenen siber saldırılara ilişkin bir rapor paylaştı. Yayımlanan rapora göre Kuzey Koreli bilgilsayar korsanları, 2021 yılında kripto para hizmetlerine en az 7 kez siber saldırı düzenledi.

Chainalysis, Kuzey Koreli hackerların düzenledikleri siber saldırılarda yaklaşık olarak 400 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını ileri sürdü. Paylaşılan rapor, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2020 yılında kripto paralara yönelik dört adet siber saldırı gerçekleştirdiğini, bu sayının geçtiğimiz yıl yediye yükselttiğini ortaya çıkardı.

Raporda, 2021 yılında çalınan kripto paraların değerinin 2020 yılına kıyasla yüzde 40 daha fazla olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen siber saldırıların büyük bir kısmının Lazarus isimli hacker grubu tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Lazarus grubunun Kuzey Kore İstihbarat Servisi tarafından kontrol edildiği iddia edildi. Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, 2016 yılında Bangladeş Merkez Bankası'ndan yaklaşık olarak 81 milyon dolar çalmıştı.

Söz konusu hacker grubu, 2014 yılında Sony Pictures'a siber saldırı düzenlemişti. 2017 yılında çok sayıda ülkedeki hastane, şirket ve bankaları milyarlarca dolar zarara uğratan WannaCry saldırısından da Lazarus sorumlu tutulmuştu.

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır.

Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.