Yeni Düzenleme: Kripto Paralara Vergi Geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme kararında Türkiye'nin kripto varlıklarla ilgili önemli adımlar atacağı görülüyor.

Kripto Varlıklar Vergilendirilecek!

Geçtiğimiz yıllarda da birçok kez gündeme gelen kripto varlıkları ve borsalarıyla ilgili önemli düzenlemeler gerçekleştirilecek. 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandıktan hemen sonra konuya dair önemli bilgiler ortaya çıktı.

Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan raporun, "Politika ve Tedbirler" başlığının 400.5 kodlu maddesinde "Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler" bölümü dikkat çekti. Burada kripto varlıklarının vergilendirilmesine dair önemli açıklamalar yer aldı.

"Dijital sanal varlıkların vergilendirilmesine yönelik olarak söz konusu varlıkların Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır." açıklamasına baktığımızda ticarette önemli bir yer kaplayan kripto varlıkların vergilendirileceğini anlıyoruz.

Ayrıca raporda yer alan "Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenleme çalışması yapılacaktır." ibaresi de kripto varlık borsalarıyla ilgili yeni adımların atılacağını gösteriyor. Tüm bunların önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi bekleniyor.

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