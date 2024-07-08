Kuantum Bilgisayarlar İçin Uzaydan Daha Soğuk Soğutma Teknolojisi

Kuantum bilgisayarlar, sıcaklık etkilerinden korunmak için olağanüstü derecede soğuk ortamlara ihtiyaç duyarlar. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lausanne'daki araştırmacılar, mevcut bileşenlerle inşa edilmiş ve son derece verimli bir soğutma sistemi geliştirerek bir kuantum işlemcisini uzayın sıcaklığından daha da soğuk bir noktaya indirebildiler.

Kuantum Bilgisayarlara Yeni Soğutma Teknolojisi

Tom's Hardware tarafından bildirildiğine göre, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lausanne'daki araştırmacılar, bir kuantum işlemciyi 100 millikelvin (0.1 Kelvin) sıcaklığa kadar soğutmayı başardılar. Bu, -273°C veya -459°F'e denk gelir. Dış uzayın sıcaklığı ise 2.7 Kelvin olarak ölçülür, dolayısıyla işlemci için oldukça daha soğuktur.

Günümüz bilgisayarları gibi, kuantum bilgisayarlar da sürekli soğutulmalıdır. Ancak bunun için sıradan bir bilgisayar soğutucusunu takıp çalıştıramazsınız.

Kuantum bilgisayarların işlem yaptığı parçalar, "qubit" adı verilen parçalar, mümkün olduğunca sıfır Kelvin'e yakın tutulmalıdır, aksi takdirde sıcaklık onları rahatsız eder.

Bu nedenle, bir kuantum bilgisayarın mümkün olduğunca doğru ve kolay bir şekilde çalıştırılabilmesi için büyük çaba harcanmaktadır.

Araştırma ekibi, bileşenlerin ürettiği ısı enerjisini elektriğe dönüştürerek bu düşük sıcaklıkları sağlamayı başardı. Ve en güzel yanı, bu soğutucuların mevcut bileşenler kullanılarak inşa edilebilir olması ve sıradan bilgisayar soğutucuları kadar verimli olmasıdır.

Bu kesinlikle büyük bir başarı ve muhtemelen kuantum bilgisayar teknolojisinde devrim yaratacak, araştırmacıların bileşenlerini soğuk tutma konusunda işlerini çok daha kolaylaştıracak. Ancak, bu harika soğutucuları kullanarak Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda maksimum ayarları yapabilmemiz için biraz daha beklememiz gerekebilir.