Kullanıcı Gizliliği Konusunda En Güvenilir ve En Riskli Sosyal Medya Platformları Belli Oldu: Hesaplarınızı Silmek İsteyeceksiniz!

Dünyanın önde gelen pazar araştırmacılarından Incogni, sosyal medya dünyası ile ilgili yeni bir çalışmaya imza attı. Firma, sosyal medya platformlarının veri kullanımı ve verileri koruma yöntemleri ışığında kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda en güvenilir ve en riskli platformları ortaya koydu. Detaylar haberde.

Facebook ve LinkedIn Kullanıcı Gizliliği Konusunda En Riskli, Reddit ve Snapchat İse En Güvenilir Platformlar Oldu

Incogni tarafından yapılan araştırma kapsamında, popüler sosyal medya platformlarının veri kullanımı ve verileri koruma yöntemleri incelendi. Söz konusu araştırmanın sonuçları pek de şaşırtıcı olmadı. Buna göre, kullanıcı verilerinin gizliliği açısından en riskli platformlarda Facebook ve LinkedIn öne çıkarken, en güvenilir sosyal ağların Reddit ve Snapchat oldu.

Toplamda 15 popüler sosyal medya platformunun incelediği çalışmada bu platformların kullanıcı verilerini kullanımına, şeffaflığına, kullanım kolaylığına, kullanıcının sunulan rıza metinlerine, veri sızıntılarına ve veri güvenliğine dair kapsamlı bir analiz yapıldı.

Analizler sonucunda 16,13 puan alan LinkedIn, 16,51 puan alan Facebook Messenger ve 18,98 puan alan Facebook kullanıcı gizliliği konusunda en riskli platformlar olarak belirlendi. Bununla beraber Meta bünyesindeki diğer ağlardan Instagram'ın 15,84 ile sondan 4’üncü, WhatsApp ise 8’inci sırada yer aldığını belirtelim.

Sonuçlara baktığımızda Meta'nın kullanıcı verileri konusunda oldukça riskli platformlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan en az riskli platform ise 8,9 puan alan Reddit olurken, 9,99 ile Snapchat ve 10,49 ile Pinterest Reddit'i takip etti.

Bulgulara göre bahsi geçen platformlar, kullanıcı gizliliği konusunda en iyi önlemleri alan ve en güvenli veri kullanımını benimseyen sosyal ağlar olarak öne çıkıyor. Araştırma sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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