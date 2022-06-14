Milyonlarca Windows Kullanıcısı Internet Explorer Kullanmaya Devam Ediyor

Yeni verilere göre eski tarayıcı Internet Explorer artık Microsoft'tan destek almamasına rağmen şaşırtıcı derecede yüksek sayıda Windows 10 kullanıcısı hâlâ Internet Explorer'a bağlı kalmayı tercih ediyor. TechRadar Pro ile özel olarak paylaşılan Lansweeper'dan alınan rakamlar, Windows 10 cihazlarının yaklaşık yarısının (%47) hâlâ tarayıcı olarak Internet Explorer'ı kullanması nedeniyle güncellenmesi gerekeceğini iddia ediyor, ki bu, dünyadaki ofislerde ve diğer işyerlerinde bulunan milyonlarca PC'ye eşdeğer bir rakam.

Microsoft, Internet Explorer 11 desteğini yakında (15 Haziran 2022) resmî olarak sonlandıracak, bu da kullanıcıların artık şirketin gerçekten desteklenen tarayıcısı Edge'e güncelleme yapması veya potansiyel siber saldırı riskini alması gerektiği anlamına geliyor.

Lansweeper, sonuçlarını derlemek için 33.000 kuruluştan 9 milyondan fazla cihazı denetlediğinden, rakamlar öylece küçük bir kitleyi kapsamıyor. Microsoft, işletmeleri Internet Explorer'dan bu yıl resmen desteğin kesileceği konusunda defalarca uyardı ancak tüm şirketler henüz başka bir tarayıcıya geçiş planı yapacak kadar proaktif değil. Microsoft ilk olarak Windows 10 ve Microsoft 365 genelinde Internet Explorer 11 desteğini Ağustos 2020'de kullanımdan kaldırmayı planladığını duyurmuştu ve o zamandan beri yazılım için hizmetleri kademeli olarak geri çekiyor.

Kullanıcıların Yarısından Fazlası Eski Sürüm İşletim Sistemleri Kullanıyor

Daha da ilginci Lansweeper ankete katılan PC'lerin büyük bir kısmının (%79) bırakın Windows 11'i, Windows 10'un en son sürümünü bile çalıştırmadığını tespit ettiğinden, sorunlara neden olacak şey yalnızca desteklenmeyen tarayıcı yapıları değil gibi görünüyor. Şirket, Mayıs 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana art arda üç güncelleme olmasına rağmen, Windows 10 Sürüm 2004'ün kurumsal cihazlarda çalışan en popüler yapı olduğunu fark etti. Microsoft düzenli olarak en son güvenlik açıkları için güvenlik güncellemeleri ve düzeltmeleri gönderdiğinden, kullanıcılar cihazlarının her zaman en son Windows sürümüne yükseltildiğinden emin olmalı.

Lansweeper'ın Baş Strateji Sorumlusu Roel Decneut "Bizim bakış açımızdan Windows 10 cihazlarının yalnızca beşte birinin en son sürümde olması ve Internet Explorer'ı hâlâ bu kadar çok kişinin kullanması pek sürpriz değil." dedi.