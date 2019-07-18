Kullanıcıların Verilerini İzleyen 7 Uygulama Play Store’dan Kaldırıldı

Google, konum, mesaj ve arama geçmişi gibi kullanıcıların hassas verilerini toplayan yedi Android uygulamasını Play Store’dan kaldırdı.

Siber güvenlik firması Avast’ın araştırmacıları, Play Store'da bir Rus geliştiricisi tarafından kullanıcıların kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla tasarlanmış yedi Android uygulaması keşfettiler.

Avast, salı günü söz konusu uygulamaların dördünü Google’a bildirdi. Çarşamba günü ise diğer üç uygulamayı daha tespit eden araştırmacılar, ABD'li şirket ile yeniden iletişime geçti.

Google tarafından yapılan açıklamada, Avast tarafından tespit edilen casusluk uygulamalarının Play Store’dan kaldırıldığı belirtildi.

Yedi uygulamanın toplamda 130.000 indirmeye sahip olduğunu söyleyen Avast, en çok yüklenen uygulamaların Spy Tracker ve SMS Tracker olduğunu aktardı. Her iki program da 50.000’den fazla kez indirilmiş durumda.

Güvenlik araştırmacılarına göre söz konusu uygulamalar, bilgisayar korsanlarının casusluk yapmak istedikleri telefona erişmelerine olanak sağlıyor.

Kullanıcılardan e-posta adresini ve şifresini isteyen uygulamalar, gerekli bilgileri aldıktan sonra casusluk uygulamasını cihaza yüklüyor. Kurulum sırasında hiçbir uygulama simgesi görünmüyor. Haliyle kurbanlar da, akıllı telefonlarına yüklenen uygulamadan hiçbir şekilde haberdar olamıyor.

Cihaza sızmayı başaran casusluk uygulamaları, kişinin konumunu gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor. Dahası, telefon rehberine, mesajlarına ve arama geçmişine de erişebiliyor.

Play Store’dan kaldırılan uygulamaların isimleri şu şekilde: