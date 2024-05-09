Uygun Fiyatlı Moto G Stylus 5G Heyecan Verici Bir Yenilikle Geliyor!

Çoğu kişi bütçesinin üstünde olan Android akıllı telefonları satın almayı tercih ederken bazıları ise bunun yerine ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun fiyatlı bir Android akıllı telefon seçiyor.

Akıllı bir telefonlar arasında uygun fiyatlı bir cihaz bulmak zor olmasına rağmen Moto G Stylus 5G gibi bir telefon seçeneği karşımıza çıkıyor. Üstelik Motorola, bütçeye uygun stylus telefonunu 2024 yılına özel yeni bir tasarım ve kablosuz şarj özelliğiyle çıkaracağını açıkladı.

Güncellenen Moto G Stylus 5G Özellikleri Neler?

Güncellenen yeni Moto G Stylus 5G (2024), eski modelinin yerini aldı ve özellikle bütçesine dikkat eden birçok kullanıcının dikkat edeceği kablosuz şarjın eklenmesi oldu.

Moto G Stylus 5G, 20:9 en boy oranına, FHD+ çözünürlüğe sahip. Ayrıca, koruma için Gorilla Glass 3 bulunan cihazda 6,7 inç 120Hz 10 bit pOLED ekran yer alıyor.

Telefonun arka tarafı vegan deri ve su geçirmez bir yapıdan oluşuyor. Fakat temel IP52 derecesine sahip olduğu için ıslanmasından kaçınmak gerekiyor.

Önemli diğer bir nokta ise önceki modelde de bulunan Snapdragon 6 Gen 1 tarafından destekleniyor oluşu. 8GB LPDDR4X RAM’e sahip telefonun 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Bunlara ek olarak microSD kart aracılığıyla depolama alanını 2 TB'a kadar yükseltebilme fırsatı da sunuluyor.