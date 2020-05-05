Cumhurbaşkanından Kurallara Uyulmazsa Tedbirler Uzatılabilir Uyarısı

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme planı sonrasında Cumhurbaşkanından konuya ilişkin uyarı geldi. Erdoğan, "İnsanlarımıza kurallara riayet noktasında güveniyoruz aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin Koronavirüs mücadelesindeki normalleşme çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle bu sürecin yönetileceğini aktardı. Ayrıca kurallara uymayanlara karşı farklı bir senaryo da belirlenmiş durumda.

"Gerektiğinde normalleşme takviminde bazı konuları öne alma, ileriye öteleme veya ilave tedbirler hakkımız mahfuzdur. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırladığımız planları sürekli güncelleyeceğiz."

Normal hayata dönmek için kurallara uymalıyız

Dünya genelinde normalleşme sürecinin başladığını ve Türkiye'de bu planın titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, bu kritik dönüm noktasında fırsatları değerlendirmek için öncelikle salgın engelini aşmamız gerektiğini vurguladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı bakanlıkların ve kurumların, kendi sorumluluk alanlarındaki konularda çalışmalarına hız verdiğini dile getirdi.

"Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı, büyümeyi arzu ettiğimiz seviyeye getirmek için hep birlikte çok çalışmalıyız. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin sadece sağlık sistemlerinin değil ekonomik altyapılarının ve sosyal dokularının da öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi"