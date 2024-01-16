Küresel Akıllı Telefon Sevkiyatında Lider Yıllar Sonra Değişti! (2023)

Yeni veriler, Apple'ın 2023 yılı için en yüksek küresel akıllı telefon sevkiyatı ile Samsung'u geride bıraktığını ve ayrıca yıl içinde üç büyük şirket arasında pozitif büyüme gösteren tek şirket olduğunu gösteriyor.

Samsung, ekonomik modellerden 2.000 dolarlık premium katlanabilir telefonlara kadar düzinelerce akıllı telefon satıyor. Bu çeşitlilik ve fiyat aralığı, Samsung'a 2010'dan bu yana her yıl bir numaralı pazar payına sahip olma olanağını kazandırıyordu.

IDC'nin verilerine göre Apple, 2023 yılı boyunca küresel akıllı telefon sevkiyatlarındaki pazar payına göre bir numaralı şirket olarak Samsung'u geride bıraktı. Apple, Samsung'un %19,4'lük pazar payına karşılık %20,1'lik bir pazar payına sahip.

Apple, 2023'te Küresel Akıllı Telefon Sevkiyatı Lideri Oldu

IDC'nin Worldwide Tracker ekibinde araştırma direktörü olan Nabila Popal şu ifadeleri kullandı:

"2023'ün ikinci yarısında Transsion ve Xiaomi gibi düşük kaliteli Android markalarından, gelişmekte olan pazarlardaki hızlı büyümeden kaynaklanan bazı güçlü büyümeler görsek de en büyük kazanan açıkça Apple'dır. Apple sadece ilk 3'te her yıl pozitif büyüme gösteren tek marka olmakla kalmıyor, aynı zamanda ilk kez 1 numaraya yerleşiyor."

Android akıllı telefon sevkiyatlarındaki çeşitlenme de Samsung'un zirvedeki yerini kaybetmesine katkıda bulundu. Huawei, Honor ve OnePlus gibi akıllı telefon üreticileri daha düşük fiyat aralıklarında rekabetçi cihazlara sahip ve bu durum Samsung'u kötü etkilemişe benziyor.

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