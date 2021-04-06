Kurtçuklu Maske Deneylerine Uzmandan Tepki!

Kurtçuklu maske deneyleri son zamanlarda sosyal medyada gündem olmuştu. Sıcak su baharına tutulan maskelerden kurtçuklar çıktığı iddia ediliyordu. Uzmanlar söz konusu iddiaya tepki gösterdi.

Kurtçuklu Maske Deneylerine Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Sosyal medya platformlarında paylaşılan maske deneyleri çok konuşulmuştu. Paylaşılan videolarda iddiaya göre sıcak su baharına tutulan maskelerden kurtçuklar çıkıyor. Elbette söz konusu iddia gerçeği yansıtmıyor. Meltblown olarak isimlendirilen cerrahi maskelerde polimer (plastik) yer alıyor. Mikro boyuttaki polimerlere yüksek ısı uygulandığı takdirde deforme oluyor.

Deforme olan polimer lifler kurtçuklara benziyor ve hareket ediyor. Deney videolarında deforme olan polimerlerin kurtçuk olduğu zannediliyor. Dahiliye uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, sosyal medyada gündem olan deneylere ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Aytaç Karadağ, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Aslında bu bir biyokimyasal süreç, normalde bu cerrahi maskelerde yüksek ısıyla birlikte hidrostatik bir basınç yükleniyor. Bu basınçla birlikte de maskenin içinde polimer liflerin şeffaf olanlarını göremiyoruz ama farklı tip olanları çok rahatlıkla görebiliyoruz. Nanorobot dediğimiz aslında bu kıvrıl yaşam değil, lif parçacıkları oluyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Karadağ, "Bu bütün maskelerde olabiliyor, özellikle Sağlık Bakanlığının önerdiği 'meltblown' dediğimiz cerrahi maskelerde daha fazla oluyor. Pamuksu lifli olan maskelerde oluşmuyor ama normalde polimer liflerle birlikte olan yeni teknolojili, koruyuculuğu fazla olan maskelerde sıcak hava baloncuklarıyla birlikte hidrostatik bir yük yükleniyor ve buna bağlı olarak da bu polimer lifler açığa çıkıyor" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Kesinlikle yüksek ısıda su buharıyla oluyor, bizim nefesimizle bu su buharı oluşmuyor. Normal hayatta, gündelik hayattaki kullanımımızda bu liflerin oluşması mümkün değil. Zaten bunlar normal bildiğimiz polimer lifleri. Herhangi bir ipliksi çıkıntılar, farklı renkte gözüktüğü için nano robotlara benzetiliyor, robotla alakası yok. Biyolojik bir canlıdan da bahsetmiyoruz."

Maskenin takılmamasını bir cinayet olarak gördüğünü belirten Dr. Karadağ, "Aslında bu tür asparagas haberler halkımız tarafından da bol miktarda teyit ediliyor veya kabul görüyor. Bu aslında maskeyi takmak istemeyen insanlar için bir bahane teşkil ediyor. Biz maskeyi takmayarak belki taşıyıcı olabiliriz ama eve getirdiğimiz o mikro organizmalar, virüsler çok sevdiğimiz annemizin, babamızın kaybına sebebiyet verebilir. Şu anda salgının 13. ayıdayız, bu süreç içinde en ağır vakaların seyrettiği, salgının pik yaptığı evredeyiz. Bu açıdan aslında maskenin takılmamasını ben cinayet olarak görüyorum"