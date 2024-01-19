Kutulu Oyun Devri Bitiyor mu? Bir Oyun Daha Sadece Dijitale Çıkacak!

Xbox, 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı bir dizi oyunu Developer Direct etkinliğinde gözler önüne serdi ancak etkinlikte en çok dikkat çeken konulardan biri Hellbade 2 ile ilgili yapılan açıklamada yatıyor.

21 Mayıs'ta PC ve Xbox için piyasaya sürüleceği açıklanan Hellblade 2 aynı zamanda ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek ancak koleksiyonerleri üzen açıklamaya göre oyunun kutulu versiyonları üretilmeyecek.

Hellblade 2, Yalnızca Dijital Olarak Piyasaya Sürülecek

Bu haberle birlikte Hellblade 2, Alan Wake 2 ve Baldur's Gate 3 gibi kutulu sürümleri olmadan piyasaya sürülen büyük oyunların arasına katılmış oldu.

Hellblade 2'yi yalnızca dijital bir oyun hâline getirmek büyük olasılıkla Xbox'ın daha fazla insanı Xbox Game Pass aboneliğine teşvik etmesinden kaynaklanıyor. Öyle ki son söylentiler, Sony'nin PlayStation cephesinde de aynı yöntemi izlemeye başlayacağını iddia ediyordu.

Bu haber aynı zamanda Ubisoft'un kısa bir süre önce "Oyunlarınıza sahip olmamaya alışmalısınız." açıklamasının hemen arkasından geldiğinden, oyun şirketlerinin oyuncuları kutulu oyunların üretilmediği bir sektöre alışmalarını sağlama çabalarının artık başladığını gösteriyor.

Yayıncı şirketler ek masraflar olmadan oyunları dijitalden satarak daha fazla kâr ediyor ve kutulu oyunların üretimindeki büyük külfetten kurtulmuş oluyor ancak oyuncuların hâlâ önemli bir kısmı kutulu oyunların üretilmesi gerektiğini savunduğundan bu durumun gelecekte bizlere neler göstereceğini tahmin etmek henüz güç.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kutulu oyunların üretimi devam etmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.