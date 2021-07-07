Bir Kuyruklu Yıldız Çarpması, 13.000 Yıl Önce Uygarlığı Etkilemiş Olabilir

13.000 yıl öncesine dayanan kuyruklu yıldız çarpması hakkında araştırma yapan bilim insanları, çarpışın ardından uygarlığın büyük ölçüde değişime uğramış olabileceğini ileri sürdü. Araştırmacılara göre 13 bin yıl önce Dünya'ya çarptığı düşünülen kuyruklu yıldız, insanların yaşam koşullarını etkilemiş olabilir.

Kuyruklu Yıldız Çarpması Medeniyeti Yeniden mi Şekillendirdi?

Yaklaşık olarak 13 bin sene önce Dünya'ya çarptığı öne sürülen bir kuyruklu yıldızın medeniyet üzerindeki etkisine odaklanan bilim insanları, dinozorların yok oluşundan bu yana en yıkıcı kozmik etkinin muhtemelen insan topluluklarının organize olma biçimindeki büyük değişimlerle yakından bir ilişkisi olduğunu belirtti.

Araştırmacıların bulguları, Güneybatı Asya'nın Bereketli Hilal olarak isimlendirilen bölgesinde Neolitik Çağ'ın başlangıcından önce büyük bir dış etkinin görüldüğü iddialarını destekliyor. Bu süre içerisinde Mısır, Irak ve Lübnan gibi günümüzdeki ülkelerinin bazı kısımlarını içeren bölgedeki insanlar, avcı ve toplayıcı yaşam tarzından tarım ve yerleşik düzenin ön planda olduğu bir yaşam tarzına geçti.

Araştırmacılara göre Genç Dryas etkisi olarak bilinen kuyruklu yıldız çarpması aynı zamanda çoğu büyük hayvan türünü de yok etti ve mini bir buzul çağının başlangıcına aracı oldu.

Dünya'da yıkıcı etkilerin meydana gelmesine neden olan kuyruklu yıldız çarpması hakkındaki teorinin 2007'de öne sürülmesinden bu yana birçok tartışmanın ve akademik araştırmanın konusu oldu. Edinburgh Üniversitesinden araştırmacılar, bu türden bir çarpışın Dünya'ya nasıl etkileri olabileceğini gösteren bulguları gözden geçirdi.

Ekip, 13 bin sene önce kuyruklu bir yıldızın Dünya'ya çarptığı teorisini destekleyen çok sayıda kanıt olduğunu söyledi. Araştırmacılar, kuyruklu yıldızın en büyük parçalarının çarptığı düşünülen Kuzey Amerika ve Grönland başta olmak üzere dört kıtadan gelen jeolojik verileri analiz etti.

Earth-Science Reviews isimli akademik dergide yayımlanan araştırmada yer alan bilim insanlarının analizi, aşırı yüksek sıcaklık seviyesinde erimenin meydana gelmesi de dahil olmak üzere teorinin dayanak noktasını sağlamlaştıracak birçok tespiti vurguladı.

Ekip, elde edilen bütün kanıtların teorilere sağlam bir dayanak noktası sağladığını belirtti ancak araştırmacılara göre bunun küresel iklimi nasıl etkilediğine ya da hayvan neslinin tükenmesine nasıl yol açtığı gibi soruların cevaplanması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.