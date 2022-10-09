Kuzey Kore Nükleer Programını Fonlamak İçin Kripto Paraları Kullanıyor

Kripto para borsası, her geçen gün büyümeye devam etse de birçok hırsızlık olayına şahit oluyor. Son çıkan bilgilere göre Lazarus Group adlı hacker grubunun NFT oyunu Axie Infinity üzerinden çekmeyi başardığı 600 milyon dolar değerinde çalıntı kripto para Kuzey Kore'ye aktarıldı. Kuzey Kore'nin çalıntı kripto paralardan gelen fon ile nükleer programlarını ilerlettiği düşünülüyor.

Chainanalysis'nin yaptığı çalışmaya göre Kuzey Koreli hackerlar 2020-2022 yılları arasında toplamda 1.4 milyar dolardan fazla para çaldı. FBI'ın yayınladığı raporlara göre bu paranın üçte birinden daha fazlası son günlerde yeniden alevlenen Kuzey Kore nükleer programı için harcandı.

Kuzey Koreli hackerların sıklıkla sahte iş adayı başvurusuyla firmaları dolandırdığı düşünülüyor. Firmalara sahte özgeçmişler ve aracı şirketler üzerinden başvuru yapan hackerlar, işverenin bilgisayarına sızmalarını sağlayan dosyalar paylaşabiliyor. Son yılların popüler oyunlarından olan Axie Infinity'ye 600 milyon dolar kaybettiren hatanın yalnızca bir virüslü PDF dosyasına tıklamak olduğu düşünülüyor.

Kuzey Kore, Kim Jong Un Saldırıya Uğrarsa ABD'ye Nükleer Bomba Yollayacak!

Eylül ayında Kuzey Kore Parlementosu'ndan geçirilen bir yasaya göre eğer ülkeniz başkanı Kim Jong Un, saldırıya uğrarsa Amerika'ya karşı nükleer saldırı başlatılacak. Kripto paralar ile gelişen nükleer programın dünya için artık gerçek bir tehdide dönüştüğü düşünülüyor.

Kuzey Kore'nin kripto para konusunda en zengin ülkelerden biri olduğu varsayılıyor. Güney Kore'de yakalanan casusların Bitcoin ile ödeme alması da bunu kanıtlar nitelikte. Son 10 gün içinde birçok balistik füze denemesi yapan ülkenin bir savaş hazırlığı içinde olduğu söylenebilir. ABD başta olmak üzere birçok devlet, kripto para hırsızlığının önüne geçmek için ekstra önlemler alıyor.