Binance'den 100 Milyon Dolar Değerinde Kripto Çalındı

30 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan ve Dünya'nın en çok kullanılan kripto borsalarından biri olan Binance, dün gece blockchain ağı Binance Smart Chain'e kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı ve henüz resmileşmese de bu saldırının 100 milyon dolar civarı bir kripto para kaybına yol açtığı iddia ediliyor.

Binance güne yeni bir kripto saldırısıyla uyandı. Binance'in yerel blockchain ağına gerçekleştirilen saldırı sonrası Binance CEO'su Changpeng Zhao, şahsi Twitter hesabı üzerinden sorunun fark edildiğini ancak çözüldüğünü ve yatırımcıların parasının güvende olduğunu belirtti.

"Yaşanan durum kontrol altına alındı. Paranız güvende. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Duruma göre daha fazla güncelleme yapacağız."

Binance Geçici Olarak Bakıma Alındı

Olaydan sonra Binance resmî Twitter hesabı üzerinden BNB Chain'in bakımda olduğu ve tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

Olaydan kısa bir süre sonra BNB ciddi bir düşüş yaşadı ancak bunun dışında kripto piyasaları her zamanki seyrini sürdürdü. Analistlere göre saldırı sonrası Binance'ın tutumu daha olası felaketlerin önüne geçti.