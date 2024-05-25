KVKK'dan Knight Online'a Yüklü Para Cezası: Peki Neden?

Knight Online'ın Türkiye'de haklarına sahip olan şirkete ilişkin yapılan başvuruyu inceleyen KVKK, kararını açıkladı ve şirkete 750 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK'ye yapılan başvuruda, Knight Online'ın Türkiye'deki haklarına sahip olan şirketin internet sitesinde yer alan "aydınlatma metni", "gizlilik politikası" ve "çerez politikası" metinlerinde kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının mümkün olduğu tespit edildi.

Hile Engelleme Yazılımının Veri Sızdırdığı Ortaya Çıktı

Başvuruyu yapan Knight Online oyuncusu, şirket tarafından hileleri önlemek amacıyla kullanılan üçüncü taraf yazılımın oyuna her giriş sırasında çalıştığını ifade etti ve yazılımın bilgisayarda bulunan tüm dosya ve yazılımları taradığını, oyun açık kaldığı sürece de çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Üstelik bu yazılım aracılığıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiği ve yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. Her ne kadar Knight Online'ın Türkiye haklarına sahip olan şirket bu durumu "yalnızca IP adresi ile tespit yapıyoruz" şeklinde savunmuş olsa da bunun gerçeğe aykırı olduğu tespit edildi.

KVKK, çerez politikası, çerez beyanı, gizlilik politikası, aydınlatma metni ve veri koruma politikası gibi metinlerin birbiri ile tutarlı ve uyumlu olacak şekilde mevzuata uygun hâle getirilmesi konusunda şirkete gerekli talimatları verdiğini belirtti.

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