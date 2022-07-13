Bakanlıktan Beklenen Açıklama Geldi: KYK Borçlarının Faizi Silinecek mi?

Geçtiğimiz günlerde hesaplanan KYK geri ödemelerinin ardından öğrenciler sosyal medyada tepkilerini dile getirmişti. Ana tutarın neredeyse 3-4 katı kadar geri ödeme çıkarılan öğrenciler bu hesaplamaların doğru olmadığını ve gerekirse ödememeyi tercih edeceklerini belirtmişlerdi.

Konuyla ilgili bugüne dek yetkili kişilerden herhangi bir açıklama gelmemişti ancak bugün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gelen bir soru üzerine öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini ve bu konuda gereken adımların atılacağını söyledi.

Kanunlar altında yurt içi üretici fiyat endeksine bağlı olan KYK geri ödemelerinin hesaplamaları gerçekleştirilirken ana paranın alındığı dönem ile ödemenin başlayacağı dönem arasındaki farka göre bir plan çıkartılıyor. Ülkemizin mevcut ekonomik durumu ve bu durumun öğrencilere yansıması en net şekilde KYK geri ödemelerinde olurken, öğrenciler ödeyemeyecekleri bir külfetin altında kalmış oldu.

Cumhurbaşkanı, KYK Borçlarıyla İlgili Gençlere Planlarını Aktaracak

Konuyla ilgili cevabını detaylandıran Gençlik ve Spor Bakanı, çalışmaların hazır olduğunu ve kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere gerekli adımları aldıklarını anlatacağını belirtti.

Kendisine doğrudan bir gazetecinin "KYK borçlarında ana paranın 2-3 katına çıkan faizler var. Bu faizlerin silinmesi ve affedilmesi konusunda herhangi bir çalışma var mı?" sorusu sorması üzerine bu durumu detaylandıran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tam açıklaması ise şu şekilde:

"351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Bu, işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil. Ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Gençlerimizi bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmedik. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumlara elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız. Bunla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. Ve ilk kabine toplantısı sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak. Nasıl asgari ücrette, emeklilerde, memurlarda, pandemi sürecinde sosyal politikalarla süreçleri yönettiysek aynı şekilde kredilerle ilgili de en mükemmel şekliyle gençlerimizin yanında oluruz. Gençlerimizi ne ekonomik konjonktürel durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz."

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