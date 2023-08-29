KYK Kredi ve Burs Başvuruları Başladı: Nasıl Yapılır? Ne Zamana Kadar Sürecek?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), kredi ve burs başvurularının başladığını açıkladı. Peki nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar!
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), üniversite öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediği kredi ve burs yardımlarına Kasım ayında başladı.
Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023-2024 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile ilk defa yükseköğrenime girecek öğrenciler, yükseköğretim programlarındaki mevcut ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları olmak üzere çeşitli kategorilerdeki hak sahibi öğrenciler için kredi ve burs başvurularının başladığını duyurdu.
KYK Kredi ve Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvuru süresi 29 Ağustos Salı günü başladı ve 2 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. Başvuru yapacak öğrencilerin, e-Devlet üzerindeki başvuru sayfasını dikkatle incelemeleri ve onaylamaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin son güne kadar bilgilerinde güncelleme yapabileceklerini de belirtelim.
- Buradan e-Devlet'teki KYK kredi ve burs başvuru sayfasına gidin.
- Şartları okuyun, kabul edin ve ilerleyin.
- Kimlik bilgilerinizi onaylayın.
- Öğrenim bilgilerinizi onaylayın.
- Adres bilgileri ve aile bilgilerini onaylayın.
- Ekrana gelen başvuru önizlemesini son kez gözden geçirip başvurunuzu tamamlayın.
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