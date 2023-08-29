KYK Kredi ve Burs Başvuruları Başladı: Nasıl Yapılır? Ne Zamana Kadar Sürecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), üniversite öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediği kredi ve burs yardımlarına Kasım ayında başladı.

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023-2024 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile ilk defa yükseköğrenime girecek öğrenciler, yükseköğretim programlarındaki mevcut ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları olmak üzere çeşitli kategorilerdeki hak sahibi öğrenciler için kredi ve burs başvurularının başladığını duyurdu.

KYK Kredi ve Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru süresi 29 Ağustos Salı günü başladı ve 2 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. Başvuru yapacak öğrencilerin, e-Devlet üzerindeki başvuru sayfasını dikkatle incelemeleri ve onaylamaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin son güne kadar bilgilerinde güncelleme yapabileceklerini de belirtelim.