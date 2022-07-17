Laboratuvarda İnsan Kalbi Üretildi

Toronto Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar, geçtiğimiz günlerde laboratuvar ortamında insan kalbi üretmeyi başardı. Yeni oluşturulan organ aslında tam olarak bir kalp değil. Fakat kalbin ana parçalarından olan ventrikül, tersine mühendislik yöntemleriyle üretildi.

Kalp hastalıklarında araştırmacıların yaşadığı en büyük sorun, kalbin faal durumdaki davranışlarının yeterince iyi gözlemlenemiyor olması. Kalbi incelemek için yalnızca birkaç seçenek mevcut. Bunlarda ilki olan otopsi yöntemi, araştırmacıların kalbin yapısı hakkında detaylı bilgi edinmesini sağlıyor fakat çalışırken yaptığı hareketler incelenemiyor. Kalpten alınan doku kültürleri ise araştırmalar için faydalı olsa da 3 boyutlu bir nesnenin atma ritmini ve aktif durum özelliklerini gözlemlemekte yetersiz kalıyor.

Ancak bu yeni yöntem sayesinde kalbin belirli aksiyonlara karşı nasıl bir davranış sergilediği incelenebilecek. Toronto Üniversitesi'nde görevli biyomedikal mühendisi Sorgol Okhovation, yaptığı açıklamada ejeksiyon hacminin -ventrikül her kasıldığında dışarıya atılan kan miktarı- ölçülebileceğini belirtti. Bu yeni bilgininin kalp ve damar hastalıklarının tespiti ve tedavisinde büyük yardım sağlayabileceği düşünülüyor.

Kalp Hastalıklarının Tedavisinde Yeni Döneme Giriliyor

Araştırmacılara göre yaşanan son gelişmeler, kalp ve kardiyovasküler hastalıkları incelemek için ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Laboratuvarda yetiştirilen kalplerdeki hastalıklar düzenlenebilir ve kalbin davranışı dışarıdan gözlemlenebilirse insanlardaki kalp hastalıkları tedavisinde çok daha iyi yaklaşımlar benimsenebilir.

Her yıl kalp hastalıkları sebebiyle 18 milyon insan hayatını kaybediyor. Ayrıca kalp nakli için hastane listelerinde sonu gelmeyen sıralar bulunuyor. Hal böyleyken bu kadar hassas ve karmaşık bir organın laboratuvar şartlarında üretilebilmesi, gelecekte üretilebilecek olan tam fonksiyonel ve insanlara nakil edilebilir yapay kalplere kapı aralıyor. Araştırmacılar yolun daha çok başında olduklarını fakat gerekli deneyimi kazandıktan sonra yapay kalp üretebileceklerini belirtti.