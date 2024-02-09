Popüler 'LastPass' Uygulamasının Sahtesi App Store'da Listelendi!

Popüler şifre yönetim uygulaması LastPass, benzer bir isim ve simge kullanarak LastPass müşterilerini gerçek uygulama yerine sahte uygulamayı kullanmaları için kandırmaya çalışan sahte bir uygulama hakkında müşterilerini uyardı.

"LassPass Password Manager" isimli uygulama, LastPass uygulamasını açıkça taklit ediyor gibi görünmesine rağmen Apple'ın App Store inceleme ekibi tarafından ilginç bir şekilde onaylandı.

Esasında bu sahte uygulama tam olarak aynı simgeyi kullanmıyor ve adı bir harf farklı ancak benzerlikler bazı LastPass kullanıcılarının kafasını karıştırmış olabilir.

Sahte 'LassPass' İsimli Uygulamaya Dikkat

Sahte LassPass isimli uygulamasın kullanıcılardan giriş bilgilerini çalmaya çalışıp çalışmadığı belli değil ancak bahsi geçen uygulamada şifreler, e-posta hesapları, adresler, banka hesapları, kredi kartları, banka kartları ve daha fazlasını eklemek için seçenekler var. Herhangi bir LastPass girişi istemiyor ancak geliştiricinin uygulamaya eklenen bilgileri görebilmesi mümkün.

Ayrıca aylık 1,99 dolar, yıllık 9,99 dolar veya "ömür boyu" abonelik için 49,99 dolar olan bir "PRO" yükseltmesi de mevcut, bu nedenle uygulamanın esas amacı kullanıcılardan abonelik parası toplamak olabilir. Her iki durumda da LastPass kullanıcıları sahte uygulamanın farkında olmalı ve bu uygulamayı kullanmaktan kaçınmalı.

Bu tarz sahte uygulamalar sık sık Android tarafında görülüyor ancak App Store inceleme ekibinin bu uygulamaya nasıl izin verdiği şimdilik meçhul.

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