Laurence Fishburne, The Witcher Dizisinin Yeni Sezon Kadrosunda Yer Alacak!

Fishburne, Andrzej Sapkowski'nin romanı Baptism of Fire'da ilk kez tanıtılan Regis'i canlandıracak. Netflix'e göre, Regis, "gizemli bir geçmişi olan bir berber ve cerrah" olarak tasvir edilen ve 4. sezonda Geralt'a katılan karakterdir.

Oyuncu, bir açıklamada "Oyuncu kadrosuna katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve The Witcher'ın muazzam dünyasını keşfetmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde söyledi.

Yeni sezon, Geralt, Yennefer ve Ciri'nin savaşın yıkık kıtasını ve birçok iblisini aşma zorunluluğuyla karşılaştığı bir evreyi takip ediyor. Sezon 4, Henry Cavill'in 3. sezondan sonra Geralt olarak yerine Liam Hemsworth'un geçtiği ilk sezonu işaret ediyor.

Anya Chalotra, Freya Allan ve Joey Batey, sırasıyla Yennefer, Ciri ve Jaskier rollerini tekrarlamayı onayladılar. Fishburne, The Matrix filmlerinde Morpheus ve John Wick serisinde The Bowery King olarak biliniyor.

Oyuncu ayrıca Ant-Man and the Wasp ve Netflix'in The School for Good and Evil'da da rol aldı. Francis Ford Coppola'nın Megalopolis filminin çekimlerini tamamladı ve şu anda bilim kurgu gerilim filmi Slingshot ve casus gerilim filmi The Amateur'ın çekimlerine devam ediyor.

The Witcher, SAG-AFTRA grevi nedeniyle prodüksiyonu duran birçok diziden biri oldu. Henüz çekimlere başlanmadığından, The Witcher'ın 4. sezonunun 2025'te yayınlanması muhtemeldir.