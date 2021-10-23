Bir Fotoğrafçı, The Witcher Cosplay Çalışmaları ile Görenleri Büyüledi!

Bir fotoğrafçı, The Witcher cosplay çalışmaları ile The Witcher 3: Wild Hunt karakterlerinin canlı örneklerini sundu. Çalışmalarını Instagram'da borodkina_cos_photo kullanıcı adlı hesabında paylaşan fotoğrafçı, yeni çalışmaları ile Yennefer, Ciri ve Triss karakterlerinin büyüleyici yönlerini vurguladı.

Oyunculara bambaşka bir diyara kaçma olanağı sunan Witcher 3, tüm zamanların en popüler rol yapma oyunlarından biri oldu. Cosplay çalışmaları ise The Witcher dünyasında güçlü bir savaşçı olmanın ne anlama geldiğini kusursuz bir şekilde ortaya koyuyor.

Andrzej Sapkowski'nin romanlarına dayanan The Witcher oyunları, geliştirici CD Project RED'in en çok ilgi çeken video oyunlarından biri olarak biliniyor. Video oyunu o kadar çok satıldı ki Witcher serisi ile elde edilen başarı, video oyunu stüdyosunun en büyük başarılarından biri olarak kabul edildi.

İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen, açık dünya temalı rol yapma oyunu, oyuncuları sadece Rivialı Geralt'la tanıştırmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda video oyununda yer alan görevler sayesinde tanışılan bazı karakterleri de odak merkezine alıyor. Bu kilit karakterler arasında ise Triss Merigold, Cirilla Fiona Elen Riannon ve Yennefer bulunuyor. Bu karakterlere çok fazla vurgu yapılması, onları cosplay çalışmaları için çok daha cazip karakterler haline getiriyor.

Son The Witcher Cosplay Çalışması Oldukça Çarpıcı

Hesabında genellikle cosplay çalışmalarını paylaşan borodkina_cos_photo ve onun çalışmasına yardımcı olan Witcher 3 modellerinin iş birliği sayesinde video oyununun en çok öne çıkan bazı karakterlerini çarpıcı ayrıntılarla hayata geçirildi.

Çalışmada Yennefer'in karanlık tarafı, mira_ladovira modelliği ve fotoğrafçının sergilemiş olduğu inanılmaz başarı ile aydınlık tarafı kapatıyor. Triss Merigold ise video oyununun büyülü aleminden çıkmış gibi görünüyor. Cirilla cosplay çalışmasının ise cruel_hime ve borodkina_cos_photo iş birliği ile inanılmaz bir gerçeklik kazandığı görülüyor.

İşin arkasında yer alan kişiler, çalışmalardaki saç stillerine, kostümlere, efektlere bakılacak olursa CD Project RED'in video oyunundan ilham alınarak yapılan ve sergilenen bu çalışmaların son halini alması için cosplay çalışmalarının üzerinde uzun bir süre boyunca durmuş. Çalışma her ne kadar uzun bir zaman almış olsa da sonuca bakıldığında buna değmiş gibi görünüyor.

Fotoğrafçının The Witcher cosplay çalışmalarını beğendiyseniz borodkina_cos_photo'nun çalışmalarının bununla sınırlı olmadığını bilmelisiniz. Fotoğrafçının bu oyunun yanı sıra Fallout, Resident Evil Village ve daha pek çok video oyunundaki karakterlerin canlandırdığı fotoğrafları bulunuyor. Fotoğrafçının Instagram hesabından daha fazlasına ulaşabilirsiniz.