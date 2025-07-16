120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Sızdırıldı: 7.000 mAh Bataryası Var

Lava Agni serisine yeni bir üye katılıyor. Sızdırılan görsellere göre yeni Lava Agni 4, önceki model Agni 3'e kıyasla daha az ama etkili bir kamera sistemine sahip olacak. Tatmin edici ekranı ve 120Hz ekran yenileme hızının yanı sıra, büyük boyutlu bataryasıyla da dikkat çekiyor. İşte Lava Agni 4 ile ilgili tüm bilinenler...

Lava Agni 4 Teknik Özellikleri

Orta-üst segment cihazlar arasında yerini alacak olan Lava Agni 4, selefinde olmayan bir tasarımla radikal değişikliklere gidiyor. Önceki modelde kavisli kenarlar kullanılmıştı. Agni 4 ise metal bir çerçevenin eşlik ettiği düz hatlarla geliyor. Kasanın sağ tarafında ses ve güç tuşları yer alıyor. Telefon, 6,78 inç boyutuyla ele tam oturan bir yapıya sahip. Bu ekran tamamen HD+ çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızına sahip.

Agni 4, gücünü MediaTek'in Dimensity 8350 yonga setinden alıyor ama kutudan hangi işletim sistemiyle çıkacağı şu ana kadar sızdırılmadı. Selefine kıyasla Agni 4'te üç yerine iki adet 50 megapiksel çözünürlükte kamera arka kısımda yer alacak. Bu kameralar, elips bir panelin iç sağ ve sol kısımlarına iliştirilecek.

Lava Agni 4, günümüz uygulamalarının talep ettiği yüksek güç tüketimini karşılayabilecek boyutta. 7.000 mAh batarya değeriyle günlük kullanımda kullanıcıyı üzmeyeceği gibi; fiyatıyla da piyasadaki rakiplerine güçlü bir alternatif oluşturacak.

Lava Agni 4 Satış Fiyatı

Lava'nın önceki modellerinde izlediği fiyat stratejisi göz önüne alındığında, Agni 4'ün Hindistan pazarına yaklaşık 25.000 rupi fiyat etiketiyle sunulacağı düşünülüyor.



Fotoğraf: Lava Agni 3

Agni 4, yaklaşık 11.702,57 TL'ye tekabül ederek günlük kullanım için uygun bir fiyat-performans telefonu olduğunu kanıtlıyor. Lansman tarihine ilişkin bilgilendirme ise henüz yapılmadı.