120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırtıyor

Uygun fiyat etiketine sahip telefonların arasına yeni bir model katıldı. Tanıtımla birlikte Lava Bold N1 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu telefon yüksek yenileme hızı ve büyük batarya kapasitesiyle öne çıkıyor.

Lava Bold N1 Pro Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Lava Bold N1 Pro 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 14 ile birlikte gelen telefon 165,8 x 77,2 x 8,35 mm boyutlarında.

200 gram ağırlığındaki telefon gücünü Unisoc T606 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.6 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W hızl ışarj teknolojisini destekliyor.

Telefonda IP54 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, Lava Bold N1 Pro modeli ne kadar fiyata satılıyor?

Lava Bold N1 Pro Fiyatı

Lava Bold N1 Pro modeli için 6.699 Hindistan rupisi (3.065 TL) fiyat etiketi belirlendi.