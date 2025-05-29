7200 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve 16 GB RAM

Uzun süredir merakla beklenen Realme Neo 7 Turbo tanıtıldı. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Neo 7 Turbo devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemcisiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Realme Neo 7 Turbo Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğünes ahip Neo 7 Turbo, 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Android 15 tabanlı realme UI 6.0 ile birlikte gelen akıllı telefon 162,42 x 75,97 x 8,25 mm boyutlarında.

203 gram ağırlığındaki telefon gücünü Dimensity 9400e işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Neo 7 Turbo modeli 12 GB ve 16 GB olmak üzere toplamda iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip Sony IMX882 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda IP66+IP68+IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonun çift SIM kart (nano+nano) desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Realme Neo 7 Turbo Fiyatı