League of Legends: Wild Rift iPhone 12'de Oynanabilecek

League of Legends'ın (LoL) iOS işletim sistemli en yeni iPhone modellerinde nasıl göründüğüne yönelik soru işaretleri kısa bir süre önce giderilmişti. Oyuncularla buluşturulmadan önce test sürecinden geçen video oyunu ile ilgili yeni bir bilgi daha daha ortaya çıktı. Oyunu büyük bir heyecan içerisinde bekleyenlerle paylaşılan bilgilere göre küçük bir test grubu tarafından test edilmeye devam eden League of Legends: Wild Rift, iPhone 12 modellerinde oynanabilecek. İşte oyunla ilgili tüm ayrıntılar!

League of Legends: Wild Rift Ne Zaman Çıkacak?

Riot Games, League of Legends: Wild Rift'in geliştirme sürecinin başlatıldığını ve League of Legends'ın PC sürümünü oyunu çıktığı ilk günden beri oynayanların artık mobil cihazlarda da hiçbir fark olmadan oynayabileceğini 2019 yılında duyurduğundan bu yana oyuncular merak içerisinde oyunun çıkacağı tarihin gelmesini beklemeye devam ediyordu. Oyunun ne zaman çıkacağı belirli bir süre boyunca soru işareti olarak kalmaya devam etti ancak son paylaşılan bilgilerle birlikte video oyununun çıkacağı tarih de belli oldu.

LoL: Wild Rift'in en yeni iPhone modellerinde nasıl görüneceği uzun bir zamandan beri oyuncular tarafından merak ediliyordu. Dünyanın en önemli ve en çok tanınan şirketlerinden Apple tarafından dün gerçekleştirilen etkinlik sırasında iPhone 12 modellerinde video oyununun nasıl göründüğü ile ilgili soru işaretleri giderildi. Etkinlik sırasında oyunlarla ilgili bölüme gelindiğinde iOS'ta oynanabilecek video oyunlarına değinildi. Apple, LoL: Wild Rift oyununun görüntülerini paylaşarak söz konusu video oyununun iPhone 12'de oynanabileceğini doğrulamış oldu.

League of Legends: Wild Rift, Apple'ın düzenlediği etkinlikte iPhone 12'nin A14 Bionic işlemcisinden ve 5G desteğinden faydalanacak video oyunlarının arasında yer aldı. Bu aslına bakılırsa Riot Games'in video oyununu sunmak için Apple'ı seçmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi gibi görünüyor. League of Legends'ı yıllardır bilgisayar üzerinden oynayan oyuncular, video oyununa ayrıyeten 5G uyumlu Android işletim sistemli cihazlardan da erişme imkanına sahip olacak. Oyun bu yılın sonuna doğru iPhone 12'de oynanabilecek.

A14 yüzde yüzde 30 daha az güç kulanırken A13 yüzde 15 daha az güçlü kullanıyor. Bu, iPhone modeller ile çok sayıda çevrim içi video oyunu oynamayı amaçlayan oyuncularda büyük bir hayran kırıklığına neden olacaktır. Riot Games tarafından geliştirilen LoL: Wild Rift'in iPhone 12'de oynanabilmesi, oyuncular açısından bu nedenle oldukça büyük bir öneme sahip oluyor.