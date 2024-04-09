League of Legends’ta Yeni Mod Açılıyor: İlk Detaylar Gelmeye Başladı!

League of Legends, bu yılın sonlarında “Vampire Survivors” tarzı bir PvE modu getirecek.

Bu yeni mod, Odyssey: Extraction veya Star Guardian gibi önceki League of Legends PvE modlarından belirgin derecede farklı olacak.

League of Legends’ın Yeni Modunun Farklılıkları Neler?

League of Legends geliştiricisi Selina Liu paylaştıkları bir güncelleme videosunda, "Aylarca süren çalışmanın ardından, hepinize şu anda ilk kurşun cennetinden sağ kurtulan PvE oyun modu üzerinde çalıştığımızı bilmenin zamanı geldi" dedi.

Kendisi, yeni modun "LoL'ün temel oynanışına biraz farklı bir bakış açısı getireceğini ancak Arena ile karşılaştırıldığında biraz daha soğuk" olacağını söyledi.

Geliştirici Eduardo Cortejoso ise, "Bu modda, tek başınıza veya arkadaşlarınızla çok sayıda düşmana karşı savaşabileceksiniz" dedi.Yani mod hem solo hem de ortak oyunu destekleyecek.

Yeni oyun modu hakkında, adı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı bulunmuyor. Ancak Cortejoso, yeni modun 2024 yıl ortası etkinliği sırasında piyasaya sürüleceğini söyledi.

Mod hakkında daha fazla bilgi gelecekteki geliştirici güncellemelerinde açıklanacak.