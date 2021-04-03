LED Teknolojisinin Mucidi Isamu Akasaki Hayatını Kaybetti

LED'in mucidi Isamu Akasaki Isamu, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün Japon bilim insanına yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. LED teknolojisini icat etmesiyle tanınan Japon fizikçi, 2014'te Nobel de almıştı.

Nobel ödüllü Japon bilim insanı Akasaki Isamu geçtiğimiz Cuma günü 92 yaşında öldü. Mavi ışık yayan diyotları icat ettiği için iki Japon bilim adamıyla birlikte 2014 fizik ödülüne layık görülmüştü.

Akasaki Isamu Kyoto Üniversitesi'nden mezun oldu ve Matsushita Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı. 1981'de Nagoya Üniversitesi'nde profesör oldu ve Meijo Üniversitesi'nde kadrolu profesör olarak görev yaptı.

LED'in mucidi Isamu Akasaki 92 yaşında öldü

1986 yılında Akasaki, mavi ışığı geliştirmek için gerekli olan yüksek kaliteli bir galyum nitrür kristali yaratmayı başardı. O döneme kadar çok az bilim adamı maddeyle kristal bir malzeme olarak ilgileniyordu.

Akasaki'nin uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştığı kristal, dünyanın ilk mavi ışık yayan diyotunu doğurdu. Pek çok araştırmacı, 20. yüzyılın sonuna kadar böyle bir sonuca ulaşmanın imkansız olacağını düşünüyordu.

Buluş, beyaz ışığı oluşturan üç ana rengi -kırmızı, yeşil ve mavi- tamamlayarak tam renkli LED ekranların yaratılmasına olanak sağladı. Teknoloji ayrıca Blu-Ray diskleri yarattı ve insanların daha büyük miktarda veri depolamasına izin verdi. Bu aynı zamanda normal disklerin de unutulmasına yol açtı.

2014'te Nobel Ödülü'nü Nagoya Üniversitesi'nde profesör olan fizikçi Hiroshi Amano ve California Üniversitesi'nde profesör olan Japonya doğumlu Amerikalı Shuji Nakamura'yla birlikte paylaştı.

Akasaki, 1997 yılında Japon hükümeti tarafından akademik ve sanatsal gelişmelere katkıda bulunanlara verilen Mor Kurdeleli Madalya ile onurlandırıldı.

Akasaki, Nagoya Üniversitesi'nde profesör iken, galyum nitrür kristalleri üretmek için fizikçi Amano ile birlikte çalıştı ve 1989'da dünyanın ilk mavi LED'ini yaratmayı başardı.

Japon bilim insanına yakın kaynaklar, Japonya'daki bir hastanede zatürreeden öldüğünü söylüyor. 92 yaşında hayatını kaybeden fizikçinin hem depolamada hem de aydınlatma konusunda büyük bir çığır açtığını söylemek mümkün.

Peki ya siz LED teknolojisinin ortaya çıkmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce LED teknolojisiyle birlikte dünyada nasıl bir değişim yaşandı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlardan belirtmeyi ihmal etmeyin!