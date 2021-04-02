Teknolojik Cihazları Havadaki Enerjiyle Şarj Etmek Mümkün

Teknolojik cihazlar havadaki enerjiyle şarj edilebilir mi? Günümüzde henüz mümkün olmasa da yapılan son çalışma radyo dalgalarının kullanılabileceğini söylüyor. Huanyu "Larry" Cheng tarafından yürütülen araştırma, cihazlara güç sağlamak için sağlık sensörlerini kullanıyor.

Bilim insanları mikrodalgalar, Wi-Fi bağlantıları ve diğer makinelerden gönderilen radyo dalgalarını kullanarak giyilebilir cihazlara güç sağlamanın bir yolunu bulmuş olabilir.

Penn Eyaleti Mühendislik Bilimi ve Mekanik Bölümü'nde profesör olan Huanyu "Larry" Cheng liderliğindeki araştırmacılar, mevcut enerji kaynaklarının cihazlara güç sağlayabildiğini ancak her birinin dezavantajları olduğunu söylüyor.

Örneğin güneş enerjisi yalnızca güneş ışığına maruz kaldığında enerji toplayabilirken, triboelektrik cihazlar yalnızca insan vücudu hareket ederken enerji depolayabiliyor.

Akıllı cihazlar havadaki enerjiyle şarj edilebilir mi?

Cheng, araştırmacıların bu güç kaynağı yöntemlerini değiştirmeye çalışmadığını, ancak giyilebilir cihazlar için ek enerji sağlamak istediğini söyledi. Ekip, sağlık sensörlerinden toplanan verileri kablosuz olarak iletebilen çift kutuplu anten sistemi geliştirdi.

Sistemin geniş bant tasarımı gerildiğinde veya büküldüğünde frekans işlevlerini yerine getirebiliyor. Bu sistem daha sonra gerilebilir bir doğrultucu devreye bağlanarak, elektromanyetik dalgalardan elektriğe dönüştürebilen bir "rekten" (doğrultucu anten) oluşturuyor ve gerilebilir bir doğrultucu devreye bağlanıyor.

Sistem üzerindeki rekten sıcaklık, su ve oksijen seviyesini izleyen algılama modüllerine güç sağlamak için ortamdaki radyo veya elektromanyetik dalgaları enerjiye dönüştürebiliyor. Diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında daha az enerji ürettiği, ancak sürekli olarak güç ortaya koyabileceği ifade edildi.

Araştırmacı Cheng, "Ortamda bulunan, bizi çevreleyen enerjiyi kullanıyoruz. Radyo dalgaları her zaman her yerdedir. Ortamda bulunan bu enerjiyi kullanmazsak boşa harcanır. Enerjiyi toplayabilir ve onu dönüştürebiliriz." dedi.

Oluşturulan sistem, Chen ve ekibi için önemli bir dönüm noktası olabilir. Çünkü havadaki enerjiyi veri cihazlarıyla birleştirmek, mevcut sensör modülleriyle çalışacak kritik bir bileşen olabilir.

Cheng, "Sonraki adımlarımız, bu devrelerin minyatürleştirilmiş versiyonlarını keşfetmek ve doğrultucunun gerilebilirliğini geliştirmek" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti: "Bu teknoloji, geçmişte oluşturduğumuz diğer modüllerle kolayca birleştirip uygulayabileceğimiz bir platform. Diğer cihazlar için bu fırsatı keşfetmek istiyoruz."

Materials Today Physics'te yayınlanan çalışmayla ilgili yeni gelişmeleri öğrenmek için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın.