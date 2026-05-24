Snapchat'in Sahibinden AR Gözlük Geliyor! Fiyatı Çok Konuşulacak

Snapchat'in arkasındaki şirket Snap, uzun bir zamandan beri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü AR (Artırılmış Gerçeklik) gözlüğü Spectacles'ın yeni sürümünü tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin bu cihazı tam olarak ne zaman kullanıcıların beğenisine sunacağı açıklığa kavuştu. Ayrıca AR gözlük için ne kadar fiyat hedefi olduğu da gün yüzüne çıktı.

Yeni Nesil Snap Spectacles Ne Zaman Tanıtılacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Snap, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğünün görüntülerini yakında paylaşmaya başlayacak. Bu cihazın tanıtımı ise 2026 yılının sonbaharında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu da onun Eylül ayından önce kullanıcılarla buluşturulmayacağı anlamına geliyor. Tanıtımla birlikte özelliklerin ve fiyatın da netlik kazanacağını belirtmekte fayda var.

Yeni Nesil Snap Spectacles'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yeni nesil Snap Spectacles için oldukça yüksek bir fiyat etiketi hedefleniyor. Planlanan fiyatın 2.500 dolar olduğu belirtildi. Bu da güncel kurla 114 bin 178 TL'ye denk geliyor. Bu cihaz eğer resmî distribütör aracılığıyla Türkiye'de satışa sunulursa vergiler ve diğer ek maliyetlerle beraber fiyat 170 bin TL civarında olabilir.

Yeni Nesil Snap Spectacles'ın Özellikleri Neler Olacak?

Snap'in yeni nesil AR gözlüğü, piyasadaki pek çok gelişmiş akıllı gözlüğün aksine sanal ve gerçek dünyayı bir araya getirecek. Bulunulan odada normalde var olmaya nesneleri mekâna yerleştirebilecek. Örneğin bu masanın üzerinde bir çiçek de olabilir, masa da olabilir. Ayrıca bu gözlüğün dışarıda bakıldığında çok kaba bir görüntüye sahip olmaması, günlük kullanımda daha az dikkat çeken bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Yeni Nesil Snap Spectacles Türkiye'de Satılacak mı?

Yeni Nesil Snap Spectacles'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Snap, sonbaharda piyasaya sürülecek olan cihazın yaklaşık 100.000 adetlik üretimle sınırlı tutmayı planlıyor. Bu da yeni modelin sadece belirli pazarlarla sınırlı tutulabileceğini gösteriyor ve Türkiye'nın buna dahil olması beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Snap'in yeni nesil AR gözlük modelinin fiyatını oldukça yüksek bulduğumu belirtmeliyim. Tabii, 100 bin adetlik üretim hedefini göz önüne alırsak bunun genel kullanıcı kitlesine göre geliştirilen bir model olmadığını söyleyebiliriz ama bu, onun pazarda etkili isimlerden birine dönüşeceği anlamına gelmiyor. Her ne kadar tam AR olmasa da Meta'nın Ray-Ban ile yaptığı gözlükler daha düşük fiyata satılıyor. Meta'nın ürünleri bile henüz küresel çapta yaygınlaşmış değil. Dolayısıyla bu koşullar altında Snap'in de giyilebilir cihaz pazarında büyük bir etki yaratma potansiyeli oldukça düşük.