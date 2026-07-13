Lenovo'dan Yeni Bütçe Dostu Monitör! Yüksek Çözünürlüğü Var!

Çinli teknoloji devi Lenovo, monitör kataloğunu genişletmeyi sürdürüyor. Şirket son olarak ThinkVision serisine yeni bir model daha ekledi. E24q-30 model numarasını taşıyan monitör bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte Lenovo ThinkVision E24q-30 modelinin özellikleri ve fiyatı!

Lenovo ThinkVision E24q-30 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 23,8 inç IPS

23,8 inç IPS Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

2560 x 1440 (QHD) Piksel Yoğunluğu: 123 PPI

123 PPI Yenileme Hızı: 100 Hz

100 Hz Tepki Süresi: 4 ms (Hızlı Mod)

4 ms (Hızlı Mod) Parlaklık: 300 nit

300 nit Kontrast Oranı: 1300:1

1300:1 Renk Derinliği: 8 bit (6 bit + FRC)

8 bit (6 bit + FRC) Renk Gamı: %99 sRGB

%99 sRGB Göz Koruma: Donanım tabanlı düşük mavi ışık, DC Dimming, yansıma önleyici kaplama

Donanım tabanlı düşük mavi ışık, DC Dimming, yansıma önleyici kaplama Sertifikalar: TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe 2.0

TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe 2.0 Ergonomi: 155 mm yükseklik ayarı, -5° / 22° eğim, sağa-sola döndürme, 90° pivot

155 mm yükseklik ayarı, -5° / 22° eğim, sağa-sola döndürme, 90° pivot VESA Desteği: Var (100 x 100 mm / 75 x 75 mm)

Var (100 x 100 mm / 75 x 75 mm) Bağlantılar: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2

1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 Ses: Dahili hoparlör var

Üç tarafı ince çerçeveli tasarımla gelen Lenovo ThinkVision E24q-3, 23,8 inç büyüklüğünde IPS bir ekrana sahip. IPS, geniş renk yelpazesi sunan bir LCD ekran teknolojisi olarak biliniyor. Bu panel QHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlük sunuyor. Böylece kaliteli bir görüntü sağlarken, ekranın piksel yoğunluğu ise 123 PPI. Bu da ekranın her bir inçinde 123 piksel bulunduğu anlamına geliyor ve daha keskin bir görüntü elde edilmesini sağlıyor.

Öte yandan 100 Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sunan monitör, 4 ms tepki süresiyle bu akıcılığı destekliyor. 300 nit parlaklık sunan cihaz, 8-bit renk derinliği sayesinde toplam 16,7 milyon renk gösterebiliyor. Ayrıca göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık, DC Dimming ve yansıma önleyici kaplama gibi özellikler sunan Lenovo ThinkVision E24q-3; TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort ve Eyesafe 2.0 sertifikalarına sahip. Bu sertifikalar monitörün göz sağlığı standartlarını karşıladığını gösteriyor.

155 mm yükseklik ayarına sahip olan monitör eğimli şekilde kullanılabiliyor ve sağa-sola döndürülebiliyor. Bununla birlikte VESA desteği de mevcut. Bu sayede monitörü bir kola bağlamak mümkün. VESA desteği ise 100 x 100 mm ve 75 x 75 mm şeklinde sunuluyor.

Bir adet HDMI 2.0 ve bir adet DisplayPort 1.2 bağlantı yuvasına yer veren Lenovo ThinkVision E24q-3, dahili hoparlör de barındırıyor. Böylece harici bir hoparlör veya kulaklık bağlamadan monitör üzerinden ses çıkışı alınabiliyor.

Lenovo ThinkVision E24q-30 Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo, ilk etapta yalnızca ana vatanı Çin’de satışa sunduğu ThinkVision E24q-30 monitörünün fiyatını 1.149 yuan olarak açıkladı. Bu fiyat güncel kurla yaklaşık 170 dolara denk geliyor. Ürünün Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Marka daha önce ülkemizde bazı ThinkVision serisi monitörlerini satışa çıkarmıştı. Bu nedenle ThinkVision E24q-30 modelinin de gelme ihtimali bulunuyor ancak şu an için kesin bir bilgi yok.

Editörün Yorumu

Lenovo ThinkVision E24q-30, uygun fiyatına rağmen dikkat çekici özellikler sunmasıyla öne çıkan bir monitör gibi görünüyor. Yüksek çözünürlüğü ve göz sağlığı odaklı özellikleri sayesinde ilgi çekebilir. Türkiye’de satışa sunulması durumunda ise yoğun ilgi görmesi muhtemel.