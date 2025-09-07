Yeni El Konsolu: Lenovo Legion Go 2 Tanıtıldı!

IFA 2025 etkinliğinde birden fazla yeni ürün ile karşımıza çıkan Lenovo sızıntılar ile gündemde olan Legion Go 2'yi de tanıttı. Windows işletim sistemi ile çalışan Lenovo'nun yeni el konsolu çeşitli iyileştirmeler ve bazı düşüşler ile karşımıza çıktı.

Lenovo Legion Go 2 Özellikleri

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ilk nesil Legion Go, 8.8 inç büyüklüğünde QHD+ yani 2560x1600 piksel çözünürlük sunan ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla çıkış yapmıştı. Yeni modelde ekran boyutu ve yenileme hızı aynı kalsa da, çözünürlük 1920 x 1200 piksel seviyesine düşürüldü.

Buna karşılık VRR (Değişken Yenileme Hızı) desteğine kavuşan ekran VESA TrueBlack 1000 sertifikası, 500 nit tepe parlaklık ve yüzde 97 DCI-P3 renk gamı sunuyor.

Taşınabilir bir konsol olduğu için yüksek çözünürlük tutarsız kalabiliyor. Bu nedenle daha standart çözünürlük ve VRR desteği, ikinci nesilde pil ömrünün uzamasına yardımcı olacak.

Cihazın kalbinde AMD’nin yeni Ryzen Z2 Extreme APU’su bulunuyor. Bu işlemci, Radeon 890M grafik birimiyle geliyor. Konsol, 32 GB’a kadar RAM ve 2 TB SSD depolama ile yapılandırılabiliyor. Ayrıca microSD kart yuvası sayesinde depolama daha da artırılabiliyor.

Yeni çip sayesinde AAA oyunlarda daha yüksek performans, indie ve retro oyunlarda ise daha akıcı bir deneyim bekleniyor. Önemli bir yükseltme de batarya tarafında oldu. İlk modeldeki 2 hücreli 49.2Wh batarya yerine, Legion Go 2’de 4 hücreli 74Wh batarya kullanıldı.

65W hızlı şarj desteğine sahip olan cihaz selefinde olduğu gibi farklı oyun modlarına sahip. Konsolun her iki yanındaki kollar çıkarılabiliyor; böylece konsol modu, elde kullanım modu ve tablet modu destekleniyor. Sağ kontrolcü ise FPS türünü sevenler için dikey fare olarak da kullanılabiliyor.

Kontrolcü ve tuş dizilimine ek olarak, Legion Space üzerinden özelleştirilebilen üç programlanabilir tuş da mevcut. Diğer dikkat çeken özellikler arasında 3.5 mm kulaklık girişi, iki USB-C portu, Bluetooth 5.3, WiFi 6E, 920 gram ağırlık ve çift 2W hoparlör bulunuyor.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Eclipse Black renk seçeneğiniyle bu ay içerisinde kullanıcılarla buluşacak olan Lenovo Legion Go 2'nin Avrupa fiyatı 999 Euro olarak belirlendi.