Lenovo Legion Modelleri Hızlı Şarjın Kurallarını Baştan Yazacak!

Lenovo önümüzdeki dönemlerde yeni nesil oyuncu telefonu modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Lenovo Legion olarak adlandırılacak olan bu modeller hızlı şarjın kurallarını değiştirecek gibi gözüküyor.

90W Hızlı Şarj

Lenovo tarafından yapılan açıklamaya göre Lenovo Legion ailesinin her bir üyesi 90W hızlı şarj desteği ile kutudan çıkacak. Üstelik sızıntılar dahilinde bu değerin hem kablolu şarj hem de kablosuz şarj için geçerli olacağı işaret ediliyor.

Son zamanlarda bir satış stratejisi haline gelen hızlı şarj tarafında atılacak bu adımın oldukça ses getireceğini söyleyebiliriz.

Lenovo, oyuncu telefonu serisindeki tüm modellerde bu desteğin bulunacağını söylese de bu serinin kaç modelden oluşacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Nitekim şirketin modelleri sızıntılar açısından da oldukça başarılı bir şekilde koruduğunu görüyoruz. Yine de elimizde bazı bilgiler bulunuyor.

Daha öncesinde de bazı açıklamalar yapan şirket, yaklaşmakta olan modelleri ile ilgili bazı afişler paylaşmıştı.

Bu afişlere göre söz konusu modeller gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacak. Yine bu afişlere göre (muhtemelen) en üst modelin AnTuTu testi sonucunda aldığı puanın 600,000 üstü olduğu belirtiliyor. Bu noktada 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.0 depolama bekleyebiliriz.

İlerleyen dönemlerde daha çok sızıntı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.