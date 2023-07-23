Oyuncu Tableti Lenovo Legion Y700 (2023) Tanıtıldı

Güçlü donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Lenovo Legion Y700 (2023) isimli oyuncu tableti tanıtıldı. Bununla beraber Lenovo Legion Y700 (2023) modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Lenovo marka yeni tablet neler sunuyor?

Lenovo Legion Y700 (2023) Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Piksel Yoğunluğu: 343 PPI

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 13 MP + 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 6550 mAh

Hızlı Şarj: 45W

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Legion Y700 (2023), bu ekran üzerinde 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 343 PPI piksel yoğunluğu ve 500 nit parlaklık sunuyor. 348 gram ağırlığındaki tablet 7,6 mm kalınlığında.

Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alan tablette 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunuluyor. 6550 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Lenovo Legion Y700 (2023) Fiyatı

12 GB + 256 GB: 333 dolar

12 GB + 512 GB: 361 dolar

16 GB + 512 GB: 389 dolar

Lenovo Legion Y700 (2023) modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 333 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 361 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 389 dolar fiyat etiketine sahip.

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