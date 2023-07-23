vivo X100 Özellikleri Ortaya Çıktı: 100W Hızlı Şarj ve Dahası!

vivo X100 modelinin global sürümünün özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre vivo'nun yeni akıllı telefon modeli, donanım bileşenleriyle öne çıkacak. Peki, vivo X100 olarak isimlendirilen cihaz neler sunacak?

vivo X100 Özellikleri Listesi

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşlemci: MediaTek Dimensity 8 serisi

vivo X100 isimli modelin global sürümünün donanım bileşenleri ortaya çıktı. İddiaya göre V2308 model numarasına sahip olan global sürümünde MediaTek Dimensity 8 serisi işlemci bulunacak. Telefonun Çin pazarında satılacak sürümünde ise Dimensity 9300'ün yer alacağı öne sürüldü.

AMOLED ekran teknolojisine sahip olacağı söylenen telefonun 120Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi. 5000 mAh batarya kapasitesiyle gelmesi beklenen vivo X100 modelinin 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi.

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo marka yeni akıllı telefon modelinde 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. Söz konusu cihazın birden fazla RAM ve depolama seçeneği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

Siyah, mor ve beyaz renk seçenekleriyle beraber gelecek akıllı telefonda yılın dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. vivo X100 serisinin X100, X100 Pro ve X100 Pro+ isimli modellerden oluşacağı söyleniyor.

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