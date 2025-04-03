Uygun Fiyatlı Nvidia RTX 5060 ve 5060 Ti Çok Yakında Geliyor!

Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartı modellerini geçtiğimiz ocak ayında gerçekleşen CES 2025'te tanıttı. Ancak şirket sadece 5070, 5070 Ti, 5080 ve 5090 olmak üzere dört kart tanıttı. Yeni GPU'lar her ne kadar performans olarak gayet tatmin edici olsa da fiyat olarak aynı şeyi söylemek zor. Bu nedenle kullanıcılar, daha uygun fiyatlı RTX 5060 ve 5060 Ti modellerini beklemeye başladı. Şimdi ise bu ekran kartlarının çok yakında tanıtılacağı ortaya çıktı.

Nvidia’nın RTX 5060 ve 5060 Ti Ekran Kartları Lenovo Bilgisayarlarda Ortaya Çıktı

Nvidia RTX 5060 ve 5060 Ti'ın ne zaman tanıtılacağı henüz belirsizliğini korurken, Lenovo'dan kullanıcıları umutlandıran bir sızıntı geldi. Buna göre şirketin yakın zamanda tanıtacağı bilinen PC'lerden birinin özelliklerinde RTX 5060 ve 5060 Ti seçeneklerini listeledi.

Listeleme kısa süre sonra kaldırılmış olsa da bu sızıntı, yeni GPU'ların çıkışının çok yakın olduğunun önemli bir göstergesi. Aynı zamanda merakla beklenen ekran kartlarının bazı özellikleri de ortaya çıktı. Buna göre Nvidia RTX 5060, 8 GB VRAM ile gelirken, RTX 5060 Ti ise hem 8 GB hem de 16 GB olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacak.

Ne yazık ki RTX 5060 serisi hakkında tüm bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Ancak Nvidia'nın yakın zamanda bir duyuruyla kartları tanıtması bekleniyor. Ancak bir diğer merak edilen konu ise stok. Bildiğiniz üzere RTX 50 serisi piyasada pek de bulunmuyor.

Daha uygun fiyatlı ekran kartlarının satışa sunulması durumunda stok sorununun çok daha artması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nvidia'nın RTX 5060 ya da RTX 5060 Ti modellerinden herhangi birini satın almayı düşünür müsünüz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.