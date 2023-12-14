Lenovo'dan Oyun Dünyasına Üç Yeni Çarpıcı Ürün: Legion Go, Legion Glasses, Legion 9i!

Lenovo geçtiğimiz akşam İstanbul’da düzenlediği etkinlikle oyun ekosisteminde ezberleri bozmaya aday ve oyun tutkunları arasında büyük bir heyecan dalgasına neden olacak üç adet yeni ürününün Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

Lenovo, keyifli geçen etkinlikte Legion Go, Legion Glasses ve 9i ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Lenovo Legion Go

Lenovo Legion Go, Lenovo’nun oyunculara istedikleri yerde ve istedikleri şekilde oyun oynama konusunda daha fazla özgürlük sağlamak için şirketin geliştirdiği ilk Windows taşınabilir oyun cihazı olarak tanıtıldı.

En üst düzey özellikleri üst düzey bir ekranla kombinleyen ve sayısız oyunu avuç içine taşıyan Lenovo Legion Go, gücünü AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisinden alıyor.

Lenovo Legion Glasses

Lenovo Legion Glasses, hareket hâlindeyken veya koltukta oturan oyuncular için ister Lenovo Legion Go'da ister Type C uyumlu tüm cihazlarda oyun ve içerik tüketimi için daha akıllı, özel ve büyük ekranlı bir çözüm sunuyor.

Lenovo Legion Glasses, uzun süreli kullanım ve kullanım için yüksek kaliteli bir ekran sunarak Legion Go oyuncularına taşınabilir, özel, geniş ekran görüntüleme deneyimi sağlıyor.

Lenovo Legion 9i

Lenovo Legion 9i, oyuncular ve yaratıcılar için tasarlanmış, bağımsız sıvı soğutma sistemine sahip, Lenovo Legion ekosistemindeki ve dünyadaki ilk üst düzey 16 inç oyun dizüstü bilgisayarı olarak tanıtıldı.

Lenovo Legion 9i, Intel'in son teknoloji işlemcilerinden biri olan Core i9-13980HX'e sahip. Ayrıca dizüstü bilgisayarın içerisinde en yeni NVIDIA GeForce RTX 4090 ekran kartı bulunuyor.

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