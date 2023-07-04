Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitör Piyasaya Sürüldü

Lenovo’nın yeni monitörü ThinkVision P49w-30 satışa çıktı. Son dönem ekran teknolojilerini içerisinde barındıran ThinkVision P49w-30, 5120 x 1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 49 inç IPS siyah panel ile kaplanan monitör, 32:9 en boy oranına ve 49 inç IPS paneline ek olarak 3800R kavise ve 2000:1 kontrast oranına sahiptir.

Lenovo Monitör Piyasasında Adından Söz Ettirmeye Devam Ediyor

Lenovo’nın yeni ekran modeli ThinkVision, 160 Hz yenileme hızı ile 350 nit parlaklık sunar. Özellikle yüksek grafikli oyunlarda etkin performans gösteren monitör, oval tasarımıyla şık bir görünüm sağlar.

ThinkVision yüksek yenileme hızı ve canlı görüntüsü sayesinde oyun monitörü olarak kullanılabilir. Ayrıca çok sayıda bağlantı noktasıyla görsel içeriği yansıtmak için geniş bir ekran sağlar.

Monitör, çift yerleşik 5W hoparlör içeren iyi bir ses kurgusuna sahiptir. Monitördeki arabirimler arasında HDMI 2.1, DP 1.4, Thunderbolt 4 çıkışları (100 W ve 27 W) ve 15 W güce sahip USB-C bulunur. Lenovo, ThinkVision P49w-30 monitörün Japonya'daki fiyatını 275.000 Yen olarak açıkladı. Yeni monitörün küresel pazardaki kullanılabilirlik ayrıntılarını ise henüz yayınlamadı.