Hidisc, akıllı gözlüklerin kamera ve yapay zeka gibi özelliklerle donatıldığı bir dönemde kullanıcıların karşısına daha basit bir ürünle çıktı. Markanın Sound Glasses HD-SGSPBLBK modeli, klasik gözlük görünümünü korurken kablosuz kulaklık gibi çalışıyor. Müzik dinlemek gibi amaçlarla kullanabiliyorsunuz.

Hidisc Sound Glasses HD-SGSPBLBK'nin Özellikleri Neler?

Özellik Detay Model HD-SGSPBLBK Ağırlık Yaklaşık 31 gram Hoparlör 2 x 10 mm Bağlantı Bluetooth 6.0 Ses aktarımı SBC Mikrofon Var Kontroller Dokunmatik Suya dayanıklılık IPX5 Pil kapasitesi 2 x 80 mAh Şarj yöntemi Manyetik Şarj süresi Yaklaşık 2,5 saat Müzik dinleme süresi 3,5 saat Cam özelliği Mavi ışık filtresi

Hidisc Sound Glasses HD-SGSPBLBK'den Nasıl Ses Geliyor?

Her iki sapta bulunan 10 mm hoparlörler sesi kulağın yakınına iletiyor. Kulak kanalını kapatan bir kulaklık bulunmadığından müzik dinlerken dış dünyayla bağlantınız kesilmiyor. Örneğin yürüyüş yaparken podcast dinleyebilir, çevrenizdeki araç seslerini de duyabilirsiniz. Kalabalık ve gürültülü ortamlarda ise dışarıdan gelen sesler dinlediğiniz içeriğin önüne geçebilir. Bluetooth 6.0 ile telefona bağlanan gözlük, SBC ses kodeğini destekliyor.

Hidisc Sound Glasses HD-SGSPBLBK ile Telefon Görüşmesi Yapılabiliyor mu?

Gözlükte yer alan mikrofon, telefon görüşmeleri yapmayı mümkün kılıyor. Saplardaki dokunmatik yüzeylere dokunarak aramaları yanıtlayabiliyor, müziği durdurabiliyor ve parçaları değiştirebiliyorsunuz. IPX5 suya dayanıklılık sertifikası sayesinde gözlük terden ve su sıçramalarından etkilenmiyor. Yani uzun süreli kullanımda bu tür sorunları düşünmeye gerek bırakmıyor.

Hidisc Sound Glasses HD-SGSPBLBK Kaç Saat Pil Ömrü Sunuyor?

Gözlüğün iki sapında ayrı ayrı 80 mAh pil bulunuyor. Manyetik şarj bağlantısıyla pillerin dolması yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Yeni modelin resmî ürün sayfasına göre 3,5 saate kadar dinleme süresi sağlıyor. Bu da günlük kullanım için biraz sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Günde 1-2 saat müzik veya podcast dinleyen biri için yeterli olsa da gün boyunca sık sık kullananların şarj etmesini gerektirebilir.

Hidisc Sound Glasses HD-SGSPBLBK'nin Fiyatı Ne Kadar?

Hidisc Sound Glasses HD-SGSPBLBK için 3 bin 980 yen fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla yaklaşık olarak 1.268 TL'ye denk gelse de bu gözlüğün Türkiye'de satışa çıkması durumunda nihai fiyatının vergiler ve ek maliyetlerle beraber 3 bin TL ile 3 bin 800 TL bandında olması muhtemel.

Hidisc Sound Glasses HD-SGSPBLBK Türkiye'de Satılacak mı?

Hidisc Sound Glasses HD-SGSPBLBK modelinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil. Cihaz, şimdilik sadece markanın Japonya'daki kendi çevrim içi mağazası üzerinden satışa çıkarıldı. Üretici firma tarafından Japonya dışındaki pazarlara yönelik paylaşılmış bir sevkiyat planı da yok.

Hidisc, ağırlıklı olarak Japonya iç pazarına odaklanan ve Türkiye'de resmi distribütörü bulunmayan bir marka olduğu için bu akıllı gözlüğün Türkiye'de doğrudan satışa sunulma ihtimali düşük. Ancak ithalatçı garantili olarak getirilmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Bu akıllı gözlüğün özellikle gün içinde uzun süre kulaklık takmaktan hoşlanmayanların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Örneğin yürüyüş sırasında sürekli podcast dinleyen biri için kulağını kapatan bir cihaz taşımadan müzik dinlemek kullanışlı olabilir.

Fiyat açısından uygun olması gibi avantajları da ürünün geniş kullanıcı kitlesi tarafından değerlendirilmesini sağlayacaktır ancak sadece SBC desteğinin olması, tüketicilerin mutlaka iki kez düşünmeye sebep olacaktır.