Lenovo'dan Yeni Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar: Xiaoxin Pro 27 2024 Tanıtıldı!

Lenovo, şimdilik Çin pazarına özel hepsi bir arada (AIO) bir bilgisayar olan Xiaoxin Pro 27 2024'ü tanıttı.

Hepsi bir arada bilgisayarın (AIO) ne olduğunu bilmeyenler için AIO bilgisayarlar, monitör, işlemci, klavye ve fare gibi geleneksel bir masaüstü bilgisayarın tüm temel bileşenlerini tek ve modern bir ünitede birleştirerek daha kompakt ve zarif bir tasarım sunan ürünlere deniyor.

Xiaoxin Pro 27 2024 Neler Sunuyor?

Teknik özelliklere gelirsek, Xiaoxin Pro 27 2024, i5-13420H işlemciye sahip temel yapılandırma ve daha güçlü i9-13900H'ye yükseltme seçeneği ile 13. nesil Intel Core H serisi işlemciden gücünü alıyor.

Depolama noktasında 16GB DDR5 RAM (32GB'a kadar genişletilebilir) ve 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD bulunuyor. Tasarım noktasında ise Xiaoxin Pro 27 2024, en ince noktasında yaklaşık 15,8 mm'lik minimalist ve ince bir gövdeye sahip ve bu da onu herhangi bir masa veya çalışma alanına koyduğunuzda şık ve zarif bir dokunuş yapılmasını sağlıyor.

Xiaoxin Pro 27 2024, 2560×1440 piksel çözünürlüğe, 100Hz yenileme hızına ve %99 sRGB renk gamına sahip 27 inç 2.5K ekranla geliyor. Göz konforu için bilgisayar, donanım düzeyinde mavi ışık koruması ve Alman Rheinland tarafından onaylanmış titreşimsiz bir ekran ile donatılıyor.

Xiaoxin Pro 27, Windows 11 Home işletim sistemine sahip ve ek satın alma ihtiyacını ortadan kaldıran kablosuz bir klavye ve fare ile birlikte geliyor. Lenovo ayrıca üç yıl garanti olanağı sunuyor.

Xiaoxin Pro 27 2024 Fiyatı ve Kullanılabilirlik

Lenovo'nun Xiaoxin Pro 27 2024 AIO modeli Cloud Shadow ve Deep Space olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor.

Bilgisayarın fiyatı 5399 Yuan (yaklaşık 762 dolar) olarak belirlenmiş durumda ve 1 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak.

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