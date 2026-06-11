Lenovo'dan 10200 mAh Bataryalı Tablet! 8 GB RAM ve Dahası

Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, ThinkTab X11'i Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablette Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. 8 GB RAM'e sahip cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Lenovo ThinkTab X11'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 10,95 inç

10,95 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Parlaklığı: 600 nit

600 nit İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 10.200 mAh

10.200 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16

Lenovo ThinkTab X11'in Ekran Özellikleri Neler?

10,95 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ThinkTab X11, IPS ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde elde edilmesini sağlıyor.

Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Lenovo Legion Y900'de 11,1 inç ekran boyutu, 2560 x 3840 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1100 nit parlaklık tercih edilmişti.

Lenovo ThinkTab X11'in İşlemcisi Nasıl?

Lenovo ThinkTab X11, gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Orta segmentte konumlanan işlemci, kaliteli grafiklere sahip Genshin Impact'i 38 ile 44 FPS arasında, online FPS oyunu Call of Duty Mobile ve battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ise 60 FPS'te oynatabiliyor. İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemcinin Nothing Phone 3a Pro ve Redmi Note 14 Pro+ dahil olmak üzere pek çok cihazda da yer aldığını belirtelim.

Lenovo ThinkTab X11'in Kamera Özellikleri Neler?

Çok şık bir tasarıma sahip olan tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Lenovo Legion Y900'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Lenovo ThinkTab X11'in Bataryası Kaç mAh?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet, 10.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Tabletin şarj hızı henüz belli değil. Legion Y900'de 11.000 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Lenovo ThinkTab X11 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo ThinkTab X11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Dolayısıyla Lenovo ThinkTab X11'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Lenovo ThinkTab X11'in Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama (Wi-Fi sürümü): 499 dolar (23 bin TL)

499 dolar (23 bin TL) 8 GB RAM ve 256 GB depolama (5G sürümü): 579 dolar (26.722 TL)

Lenovo ThinkTab X11'in 499 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 23 bin TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 28 bin TL civarında olabilir. Lenovo ThinkTab X11'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Lenovo ThinkTab X11'in yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazın ayrıca PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Tabletin ayrıca belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu da belirteyim.