İndirimli Alışverişin Adresi Lessy, Türkiye'de Rekora Koşuyor

Teknoloji, hayatımızı etkilemeye ve alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Örneğin, günümüzde çoğumuz ekonomik koşullarda daha uygun fiyatlı ürünlere ulaşmanın yollarını arıyoruz. Bu yolu kullanıcılarına sağlayan Lessy ise ülkemizdeki popülaritesini her geçen gün artıyor.

Bilmeyenler için Lessy, perakende mağazalarındaki indirim ve teklifleri bir araya getirerek tüketicilerin en iyi fiyatlarla alışveriş yapmasını sağlayan bir mobil uygulama. Şimdi ise İndirim ve teklifleri bir araya getiren uygulama Türkiye'de 1 milyon kez indirildi. İşte ayrıntılar...

Türkiye’de İndirimli Alışverişin Rotasını Lessy Belirleyecek

Güncel ekonomik koşullarda çoğumuz daha uygun fiyatlı ürünlere ulaşmanın yollarını arıyoruz. Türkiye pazarına 6 ay önce giren Lessy, bu ihtiyaca cevap veren akıllı bir mobil uygulama olarak öne çıkıyor.

Kısa sürede 1 milyondan fazla indirme ve 500 bin aylık aktif kullanıcıya ulaşan Lessy, tüketicilerin favori ürünlerindeki en iyi indirimlere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Lessy, özellikle de pazarlığı seven Türkiye’deki kullanıcılar için önemli fırsatlar yaratıyor.

Uygulama aynı zamanda, perakendecilere herhangi bir ücret ödemeden satış geliştirme, pazarlama ve analitik için verimli bir platform sağlıyor. Şok, Evidea, DeFacto gibi birçok Türk perakendeci ile işbirliği yapan Lessy, mağaza trafiğini ve satışlarını artırıyor.

Örneğin, Şok Marketler Zinciri, Lessy'nin teknolojisinden yararlanarak müşteri tabanını genişlettiğini ve indirimli ürünlerin satışlarında önemli artışlar yaşadığını belirtiyor. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bu dönemde, Lessy'nin tüketicilere sunduğu indirimlere ve tekliflere erişim sağlama rolü daha da önem kazandı.

Haziran ayında en çok aranan indirimli ürünler arasında karpuz, patates, siyah çay ve portakal bulunuyor. Yaz sıcağıyla başa çıkma çabasında vantilatörler de popüler ürünler arasında yer alıyor. Lessy, tüketicilere akıllıca alışveriş yapma ve tasarruf etme fırsatları sunarak ekonomik yüklerini hafifletmeye yardımcı oluyor.

Tüketiciler, en popüler perakendecilerin önemli indirimlerine erişmek için uygulamayı yükleyebilirler. Ayrıca alışveriş listeleri oluşturup aile ve arkadaşlarıyla paylaşarak bütçelerini korumayı ve tasarruf etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirebilirler.