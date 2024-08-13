LG, Apple’dan Tazminat İstiyor: Apple Watch Krizi!

Kore kaynaklı yeni raporlara göre LG, Apple Watch Ultra için verdiği mikroLED panel siparişini iptal ettiği için Apple'dan tazminat talep ediyor. Watch Ultra'nın MicroLED ekrana geçiş yapacağına dair söylentiler uzun süredir gündemdeydi ancak Mart ayında Apple'ın siparişleri iptal ettiğinin ortaya çıkması ile söylentiler son buldu.

LG, Apple Watch için Boşu Boşuna Para Harcadı

Tabii bir anlaşma yapılmamış olsa da, Apple'ın resmi olmayan talebi üzerinde microLED ekranlar konusunda hazırlık sürecine giren LG emekleri boşa gittiği için Apple'ın tazminat ödemesini talep ediyor.

LG'nin bu projeye "onlarca milyar" Kore wonu yatırdığı dile getiriliyor. 1.000.000.000 Güney Kore Wonu yaklaşık 730 bin dolara denk geliyor. Yani on milyarlarca won, maksimum 65 milyon dolar olabilir.

LG bu kadar parayı neye harcadı? sorusunun cevabı aslında basit: LG bazı ekipmanları taşıdı, tesislerinden birinde microLED arka panel işlemi için yer temin etti, iş gücü topladı ve bir görev gücü oluşturdu.

LG'nin tedarikçilerinden birkaçı da o sıralarda ekipman teslim etmeye hazırlandı. Apple'ın projeyi iptal etmesi nedeniyle LG iş gücünü dağıttı ve microLED arka panel üretimi için harcadığı paralar kendi cebinden çıktı.

Apple akıllı saatlerinde microLED panele geçiş yapacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle tahminler Apple'ın tazminatı kabul etmesi halinde doğrudan bir tazminat ödemek yerine iPhone ve iPad'ler için satın aldığı OLED panellerin ödemesini yaparken biraz daha fazla ödeme yapacağı yönünde.