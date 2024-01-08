LG, Yeni Şeffaf Ekranlı OLED TV'sini Tanıttı!

Şeffaf ekran prototipleri uzun yıllardır CES etkinliğinde gösteriliyor ancak ilk kez insanların satın alabilecekleri bir şeffaf TV tam da beklendiği gibi LG'den geliyor.

LG, CES 2024'te OLED Signature T'yi tanıtacağını duyurdu. LG'nin Las Vegas'ta basın için tanıttığı ürün elbette nihai hâline kavuşmuş değil. 77 inçlik ekran geliştirme sürecinde değişmeyecek ancak teknoloji üzerindeki çalışmalar tamamlanmış değil.

LG'nin Şeffaf OLED TV'si Neler Sunuyor?

OLED T'nin şeffaf panelinin arkasında, uzaktan kumandadaki bir düğmeye basılarak TV'nin normal bir OLED gibi görünmesini sağlamak için yükseltilebilen veya ekranın arkasında ne olduğunu görmek istiyorsanız alçaltılabilen bir kontrast filmi var.

TV, ekranın yalnızca alt bölümünü kaplayan özel widget'lara sahip, bu da LG'nin kıvrılabilir TV'sinden taşıdığı bir fikir gibi görünüyor. TV aynı zamanda benzersiz ekranı için optimize edilmiş özel bir webOS arayüzü çalıştırıyor.

Elbette TV'nin bazı dezavantajları da var. Kontrast filtresi açıkken OLED T teknik olarak LG'nin G serisi gibi en iyi OLED'leriyle aynı seviyede değil. Yeni TV, büyük parlaklık iyileştirmelerine yol açan Micro Lens Array teknolojisine sahip değil.

Diğer özelliklere gelirsek, OLED T'nin ekranının altında aşağıya doğru açılan hoparlörleri var ve tıpkı M serisinde olduğu gibi tüm video ve sesleri LG'nin Zero Connect Box'ından alıyor.

LG, Signature OLED T'yi 2024 yılında tüketicilerle buluşturmayı planlıyor ancak henüz net bir çıkış tarihi belli değil.

Peki siz LG'nin yeni şeffaf TV'si hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.