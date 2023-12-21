LG, Bir Dizi Yeni Oyun Monitörünü Tanıttı: 480Hz Yenileme Hızı!

LG Electronics, UltraGear OLED oyun monitörü serisinde bir dizi yeni oyun monitörünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Seride öne çıkan ürün ise 32 inç 4K oyun monitörü (model 32GS95UE). 240Hz yenileme hızı ve 0,03ms Griden Griye (GtG) tepki süresine sahip bu monitör, LG'nin yenilikçi Dual-Hz özelliğini sunuyor. Oyuncular tek bir tıklamayla 240Hz'de 4K ve 480Hz'de Full-HD arasında zahmetsizce geçiş yaparak farklı oyun türlerinin çeşitli gereksinimlerini karşılayabiliyor.

32 inç 4K Oyun Monitörü: 32GS95UE

32GS95UE, sürükleyici bir ekran deneyimi için minimal ekran çerçevelerine sahip. Ultra hızlı 0,03 ms (GtG) tepki süresi, hareket bulanıklığını ortadan kaldırıyor ve LG'nin kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisi ile tamamlanarak olağanüstü renk ve kontrast sağlıyor.

800R kavisli tasarım, UltraWide Quad-HD çözünürlüklü OLED ekran, Parlama Önleyici ve Düşük Yansıma Kaplaması ve 0,03 ms (GtG) tepki süresiyle 240 Hz yenileme hızına sahip ödüllü 34GS95QE ve 39GS95QE, LG'nin ürün yelpazesini genişletiyor. Unity Hexagonal tasarımlı arka kapak ve şık 'L' Stand sadece estetiğe katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda pratik kablo yönetimi de sunuyor.

45 ve 27 inç Monitörler: 45GS95QE, 45GS96QB ve 27GS95QE

Buna ek olarak, marka iki adet 45 inçlik ve bir adet 27 inçlik modellerini (45GS95QE, 45GS96QB ve 27GS95QE) de tanıttı. Bu yükseltilmiş versiyonlar yüksek yenileme hızları, hızlı tepki süreleri ve olağanüstü görüntü kalitesi vaat ediyor.

Seride öne çıkan 45 inç 45GS96QB, UltraWide QHD çözünürlüklü kavisli (800R) OLED ekrana ve büyüleyici bir görsel-işitsel deneyim için dâhili hoparlörlere sahip. Sınırlı alana sahip olanlar için 27GS95QE, sürükleyici bir oyun deneyimi için özel olarak tasarlanmış özelliklere sahip 27 inç düz ekran OLED ekran sunuyor.

Ürünlere yönelik şimdilik fiyatlandırma ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı açıklanmış değil. Peki siz bu yeni monitörlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.