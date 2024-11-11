LG, Dünyanın Gerçek Anlamda İlk Esnetilebilir Ekranını Tanıttı: Görüntü Kalitesinden Ödün Vermiyor!

Geçmişte ürettiği başarılı akıllı telefon modelleriyle aklımıza kazınan LG, bu günlerde daha çok geliştirdiği ekran teknolojileriyle tanınıyor. Ünlü şirket son olarak dünyanın gerçek anlamda ilk esnetilebilen ekran panelini tanıttı. Detaylar haberde.

LG'nin Yeni Esnetilebilen Ekranı, Boyutunun Yarısı Kadar Genişleyebiliyor

Dünyanın önde gelen ekran üreticilerinden LG Display, yine çok konulaşacak yeni bir ekran teknolojisiyle karşımıza çıktı. Şirket, kısa bir süre önce dünyanın ilk esnetilebilen ekranını tanıttı. Firmanın yeni ilginç teknolojisi, görüntü kalitesinden ödün vermeden boyutunun yarısı kadar genişleyebiliyor.

LG imzalı yeni ekran paneli, gerildiğinde görüntü kalitesini koruyarak 12 inç'ten 18 inç boyutuna kadar esneyebiliyor. 100 ppi çözünürlüklü tam RGB renk gamı sunan yeni ekran, günümüzdeki katlanabilir ekranlardan farklı olarak her yöne uzayabilen bir forma sahip.

Şirket tarafından yapılan dayanıklılık testlerine göre, yeni ekran paneli 10.000 kez gerilme işlemine direnç gösterebiliyor. LG, düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni esneyebilen ekranın ilerde araç içi kavisli gösterge panelleri veya itfaiye gibi kamu görevlerinin üniformalarında giyilebilir bir ekran olarak kullanılabileceğini işaret etti.

Peki siz LG'nin yeni çekilebilir ekran paneli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...