LG Ultra Tab Tanıtıldı
LG Ultra Tab geçtiğimiz günlerde sessizce piyasaya sürüldü. İşte LG Ultra Tab özellikleri ve çok daha fazlası!
Koreli teknoloji firması LG, bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni tablet konsepti LG Ultra Tab'i geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Android 12 ile gelmesi beklenen cihaz orta seviye için gayet uygun.
Son yıllarda hem iş hem de eğitim amaçlı tablet kullanımı artmışken sektörde kendine yer edinmek isteyen LG, yeni çıkardığı tabetin işlevlerini de kullanıcıların ihtiyaçlarına göre düzenledi. İlk defa Kore'de satışa sunulan tabletin yakın zamanda dünya çapında satışına başlanılması bekleniyor. LG Ultra Tab fiyatı 327 dolar olarak belirlendi.
LG Ultra Tab Özellikleri
- 10,35 inç 2K(2000 x 1200 piksel) IPS ekran
- Snapdragon 680 işlemci
- 7.040 mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteği
- 4GB LPDDR4X RAM
- 64 GB dahili depolama(microSD kart ile genişletilebilir)
- 8 MP arka kamera
- 5 MP sabit odaklı ön kamera
Dünyanın En Popüler Tablet Markaları Açıklandı
Strategy Analytics tarafından hazırlanan bir rapor ile birlikte dünyanın en popüler tablet markaları belli oldu. Peki, 2021 yılının ikinci çeyreğindeki satışlar göz önünde bulundurularak hazırlanan listede ilk sırada hangi marka yer aldı? Liste ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.
YORUMLAR