LG Ultra Tab Tanıtıldı

Koreli teknoloji firması LG, bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni tablet konsepti LG Ultra Tab'i geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Android 12 ile gelmesi beklenen cihaz orta seviye için gayet uygun.

Son yıllarda hem iş hem de eğitim amaçlı tablet kullanımı artmışken sektörde kendine yer edinmek isteyen LG, yeni çıkardığı tabetin işlevlerini de kullanıcıların ihtiyaçlarına göre düzenledi. İlk defa Kore'de satışa sunulan tabletin yakın zamanda dünya çapında satışına başlanılması bekleniyor. LG Ultra Tab fiyatı 327 dolar olarak belirlendi.

LG Ultra Tab Özellikleri