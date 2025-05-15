LG Sayesinde Elektrikli Arabaların Satış Fiyatı da Ucuz Olacak

Elektrikli arabaların popülaritesi her geçen gün artıyor. Bunun en büyük nedeni ise kuşkusuz maliyet. Her ne kadar bu araçlar ilk başta geleneksel motor kullanan rakiplerine kıyasla daha pahalı olsalar da düşük bakım ve yakıt maliyeti, onları kullanıcılar için cazip bir fırsat haline getiriyor. Üstelik şimdi de üreticiler, elektrikli arabaların satış fiyatını çok daha aşağı çekecek bazı adımlar atıyor. İşte detaylar.

Elektrikli Araçlar Ucuzlayacak mı? GM ve LG'den Dev Batarya Hamlesi!

General Motors ve LG, elektrikli araçların maliyetini önemli ölçüde düşürebilecek yeni bir batarya teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı. LMFP batarya adı verilen bu teknoloji sayesinde daha uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bataryalar üretmek mümkün olacak.

GM ve LG'nin üzerinde çalıştığı LMFP bataryalar, şu an kullanılan lityum demir fosfat (LFP) teknolojisinin bir adım ötesi olarak görülüyor. Bu yeni kimya, nikel ve kobalt gibi pahalı malzemelere daha az ihtiyaç duyuyor. Bu da üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor.

Ayrıca daha stabil ve güvenli bir yapı sunan LMFP bataryalar, elektrikli araçların menzilinden de ödün vermiyor. GM, bu bataryaları önümüzdeki yıllarda Ultium platformunu kullanan modellerde kullanmayı hedefliyor. Şu an 35.000-50.000 dolar aralığında satılan Chevrolet Equinox EV ve Blazer EV gibi modeller, bu teknoloji sayesinde daha uygun fiyatlı hale gelebilir.

Temel hedef ise 20 bin dolar bandına yaklaşarak BYD ve Cherry gibi Çinli üreticilerle daha iyi rekabet edebilmek. Örneğin, benzinli Equinox'un başlangıç fiyatı 28.000 dolar civarında. LMFP bataryalar, elektrikli ve benzinli araçlar arasındaki bu fiyat farkını hızla kapatabilir.

Elbette ki bu hemen olacak bir süreç değil. Ancak zaman içerisinde elektrikli arabaların global olarak çok daha ucuzladığını görebiliriz. Üstelik ülkemizdeki vergi oranları sayesinde bu araçlar Türkiye'de bile erişilebilir olabilir. Ne yazık ki şimdilik beklemek dışında bir çaremiz yok.