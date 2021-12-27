LG Şeffaf OLED Ekran Konseptlerini Duyurdu

LG Display, CES 2022 sırasında çok yönlü kullanıma sahip şeffaf OLED ekran serisini paylaştı. Güney Koreli şirket, CES 2022'de sergilenecek olan yenilikçi konseptleri ile şeffaf ekranlar için daha fazla kullanım alanı sundu: OLED Raf, Alışveriş Yönetim Vitrini ve Akıllı Pencere.

LG'nin şeffaf OLED ekranları satışa hazır

OLED Rafı, üst üste monte edilmiş iki adet 55 inçlik şeffaf OLED ekrandan oluşuyor ve tahmin edebileceğiniz üzere en üstte yer alan bir rafa sahip. Her Zaman Açık Görüntü Modu, ekranın her zaman açık kalmasını sağlıyor. Örneğin ekrana bir sanat eseri yansıtırsanız, resim tıpkı bir tablo gibi olduğu yerde kalabilir ve arkasındaki duvarla bütünleşebilir.

Ekranların arkasına da, kapalı olduklarında görebileceğiniz gerçek bir tablo koymanız için aslında yer var. LG ayrıca, görüntülerini daha canlı ve daha az eterik hale getirmek için projektör ekranı gibi aşağı yuvarlanan motorlu bir opak malzeme tabakası tasarladı.

OLED Raf ev kullanımı için tasarlanırken, Alışveriş Yönetimi Vitrini ise büyük mağazalar için hazırlandı. Şık bir ahşap standa şeffaf bir OLED ekran takılıyor ve fiziksel ürünlerin önüne yerleştirildiğinde fütüristik bir alışveriş deneyimi yaratabilecek gibi görünüyor.

LG Display ayrıca, vitrinlerdeki ürünleri oynatmak için kullanılabilecek dört adet 55 inç şeffaf OLED ekrandan oluşan iş odaklı başka bir modelini de anlattı. Mağazalar vitrin etiketleri yerine herhangi bir zamanda kolayca değiştirilebileceği dijital metinler ekleyebilir.

Şirket ayrıca, ofiste görüntülü aramalar veya sunumlar için kullanılabilen başka bir şeffaf OLED ekranı olan Akıllı Penceresini de gösterdi, ancak bu ekranın herhangi bir örneğini paylaşmadı.

Bu şeffaf ekranlar sadece konsept olduğundan, muhtemelen çoğunu gerçek dünyada görmeyeceğiz, ancak bu, hala oldukça havalı oldukları gerçeğini değiştirmiyor. LG Display, üretime hazır olduğunu söylüyor ve müşteriler isterlerse bazılarını satışa koyabilr. Bu ekranların tümü yüzde 40 şeffaflığa sahip ve aynı 55 inç 1080p şeffaf OLED panellerden oluşuyor.

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