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LG, taşınabilir ekran deneyimini gelişmiş görüntü ve ses teknolojileriyle buluşturan StanbyME 2 MAX'ı Müthiş Kasım kampanyasına özel fiyatla kullanıcılarla buluşturuyor. 20-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında 32 inç LG StanbyME 2 MAX, 59.999 TL yerine 49.999 TL'den satışa sunuluyor.

Büyük Ekran, Yüksek Çözünürlük ve Yapay Zekâ Destekli Görüntü

4K Ultra HD (3.840 x 2.160) çözünürlüklü 32 inç ekranıyla LG StanbyME 2 MAX, içerikleri yüksek detay ve netlikle izleme imkânı sağlıyor. Üründe yer alan 3. Nesil α8 AI 4K İşlemci, yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileriyle izleme deneyimini geliştiriyor.

AI Süper Yükseltme teknolojisi ise düşük çözünürlüklü içerikleri 4K seviyesine kadar iyileştirerek daha keskin ve ayrıntılı görüntüler elde edilmesine yardımcı oluyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle görüntü ve sesi bir arada sunan StanbyME 2 MAX, AI Ses Pro teknolojisiyle sanal 11.1.2 kanal ses deneyimi sağlıyor.

Farklı Alanlarda Özgür Kullanım

Tekerlekli standı sayesinde evin farklı alanlarında kullanılabilen LG StanbyME 2 MAX, ekran deneyimini tek bir noktaya bağlı olmaktan çıkarıyor. Dahili piliyle tek şarjda dört saate kadar kablosuz kullanım sunan ürün, tam dokunmatik ekranıyla içerik izleme, oyun oynama, eğitim ve çizim gibi farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

Netflix ve YouTube gibi çeşitli OTT hizmetlerine erişim sunan LG StanbyME 2 MAX, Google Cast ve Apple AirPlay desteğiyle uyumlu cihazlardan içerik yansıtmayı da mümkün kılıyor.